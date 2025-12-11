نخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات مهارتی طب رزم نیروی دریایی ارتش به میزبانی بیمارستان ولی‌عصر (عج) رشت برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۶ تیم و ۳۰ شرکت‌کننده از مراکز درمانی نداجا طی دو روز در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی و فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقات، ارتقای دانش و مهارت نیروهای بهداشت و درمان در حوزه خدمات پیش‌بیمارستانی، تقویت همکاری تیمی، افزایش سرعت عمل در به‌کارگیری تجهیزات نوین بهداری رزمی و سنجش توان تخصصی نیروهای طب رزم عنوان شده است.

گفتنی است؛ در پایان این دوره، تیم رشت به مقام نخست دست یافت؛ تیم سیرجان رتبه دوم و تیم انزلی مقام سوم مسابقات را کسب کردند.