تهیه سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار دیوان محاسبات

سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌ بار در دو بخش «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای سیاست‌های جدید این نهاد نظارتی مبنی بر افزایش اثربخشی و ایجاد تحول در گزارش تفریغ بودجه، پس از تصویب سطح اول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات و ارائه آن در تیر ماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال مذکور برای نخستین‌بار در دو بخش «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفت.

زهرا علیدادی

