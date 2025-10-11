تهیه سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای سیاست‌های جدید این نهاد نظارتی مبنی بر افزایش اثربخشی و ایجاد تحول در گزارش تفریغ بودجه، پس از تصویب سطح اول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات و ارائه آن در تیر ماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال مذکور برای نخستین‌بار در دو بخش «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفت.