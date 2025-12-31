بزرگترین پروژه فرهنگی هرمزگان وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرکزی بندرعباس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز فرهنگی جنوب کشور با زیربنای هفت هزار مترمربع، الگویی از نسل جدید کتابخانه‌های عمومی کشور است که قرار است خدمات متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را به شهروندان ارائه دهد.

احداث این کتابخانه با ۱۲ هزار مترمربع از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جریان بازدید از این پروژه ملی، ضمن ابراز رضایت‌مندی از روند پیشرفت این پروژه فرهنگی بر لزوم تسریع در روند اجرایی و بهره برداری به موقع آن تاکید کرد.

صفر صادقی‌پور، این طرح را گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان دانست و تاکید کرد: تکمیل این پروژه نمادی از اهتمام دولت در توسعه فضاهای فرهنگی و ارتقای سطح خدمات عمومی در هرمزگان است.

وی یادآور شد: این پروژه همچنین یک پروژه بزرگ فرهنگی عمرانی در هرمزگان بوده که نماد فرهنگ غنی استان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز در این بازدید اظهار کرد: این پروژه ملی پس از یک وقفه طولانی مدت با پیگیری مجدانه استاندار هرمزگان، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد.

مهدی باوقار زعیمی ابراز کرد: براساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات لازم، عملیات احداث کتابخانه مرکزی طی ۱۸ ماه آینده به پایان خواهد رسید و این مجموعه به بهره‌برداری می‌رسد.