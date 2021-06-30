۱۲سال انتظار برای ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رضا زرگر؛ احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس در سفر دوم محمود احمدی نژاد به هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت. زیربنای این کتابخانه هفت هزار متر مربع است و همچنین شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث آن در نظر گرفته شده است.

عملیات احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس از سال ۸۷ در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع در قالب پنج طبقه و بخش‌های کودک، هرمزگان شناسی، مخزن جامعه کتاب، نابینایان و ناشنوایان، پژوهشگران و محققین، نگهداری کودکان‌، سالن مطالعه و غیره آغاز شد و اکنون با گذشت بیش از ۱۲ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

استان هرمزگان با مساحت ۷۰ هزار کیلومتر مربعی و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر تنها از ۶۳ کتابخانه برخوردار است و در کشور جایگاه ۲۷ قرار دارد که نشان از ضعف حوزه فرهنگی است.

بازدید مرحوم جاسم جادری استاندار وقت هرمزگان در سال ۹۳ از کتابخانه مرکزی بندرعباس

شهرستان بندرعباس به عنوان کانون فعالیت‌های اقتصادی کشور و پایتخت تجاری شاهد کمبودهای فراوانی در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی است و فقدان کتابخانه عمومی دردی مضاعف برای قطب تجارت منطقه با جمعیت ۶۵۰ هزار نفری می‌باشد.

طبق برآورد مسئولان حوزه فرهنگی، میزان سرانه فضای مطالعه درشهر بندرعباس به ازای هر ۱۰۰ نفر کمتر از یک متر است که با محرومیت از یک کتابخانه عمومی و جامعه مشکلات دو چندان می‌شود.

این در حالی است که اوایل مهرماه ۱۳۹۹ معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری، در بازدید از کتابخانه مرکزی بندرعباس تکمیل این کتابخانه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی استان هرمزگان عنوان و گفت: در راستای تخصیص اعتبارهای موردنیاز، پیگیری‌های جدی صورت خواهد گرفت.

مهدی علیخانی در بازدید از طرح درحال احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس بر ضرورت اهتمام جدی در جهت اتمام آن تا پایان دولت دوازدهم تاکید کرد و ادامه داد: به تأخیر انداختن ساخت و تکمیل طرح‌های ناتمام، ضربه‌های جبران ناپذیری را بر پیکره دولت وارد می‌کند.

معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: مسئولان تلاش کنند با اهتمام بیشتر، این طرح را تکمیل و از اعتبارات استانی نیز به این طرح فرهنگی اختصاص داده شود تا در کمترین زمان ممکن شاهد افتتاح این مرکز فرهنگی ارزشمند باشیم.

علیرغم گذشت ۹ ماه از این بازدید هیچ اقدام امیدوار کننده‌ای برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه انجام نشده است.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان هرمزگان بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه های عمومی نگاه ویژه دارد و امید است در سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به افزایش اعتبارات کتابخانه های استان نگاه ویژه داشته باشد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه وجود یک کتابخانه مرکزی در توسعه فرهنگ کتابخوانی استان نقش بسزایی دارد، افزود: اتمام پروژه کتابخانه مرکزی نیازمند جذب اعتبارات ملی و استانی است که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این امر امکان پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با نگاه ویژه استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبار خوبی جهت احیا پروژه کتابخانه مرکزی تخصیص یافت و امیدواریم در سال جاری نیز با حمایت سازمان و تصویب اعتبارات مورد نیاز پروژه به پیشرفت فیزیکی قابل قبولی رسیده تا بتوانیم از ظرفیت‌های ملی برای تکمیل آن استفاده کنیم.

صالح دریانورد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اهمیت کتابخوانی در توسعه جامعه بیان داشت: کتابخانه های عمومی نقش بسزایی در رشد و توسعه فرهنگی داشته و یکی از پایگاه‌های مهم و فعال جذب کودکان و نوجوانان و جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیت‌های بودجه‌ای و وجود پروژه‌های نیمه تمام در استان، از سال گذشته تاکنون اعتبارات خوبی جهت تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تخصیص یافت و باعث شد پروژه از حالت رکود خارج شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بتوان بخش اصلی ابنیه و ساختمان پروژه را تکمیل کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کتابخانه مرکزی پروژه بزرگی است و به اعتبارات قابل توجهی جهت تکمیل نیاز دارد ضروری است اداره کل کتابخانه های عمومی جهت تسریع در بهره برداری از پروژه، برای نصب تأسیسات و تجهیز کتابخانه از هم اکنون به دنبال جذب اعتبارات ملی باشد.