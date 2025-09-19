به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور به همراه انوشیروان پیشدار، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و جمعی از مدیران استانی از روند پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس بازدید کردند.
در جریان این بازدید، صادقیپور اظهار داشت: کتابخانه مرکزی بندرعباس از پروژههای اولویتدار و مطرح استان به شمار میرود و ضروری است موانع و مشکلات تکمیل آن در اسرع وقت مرتفع شود. با توجه به گذشت سالهای طولانی از آغاز پروژه، تأخیر در تکمیل آن موجب تضییع حقوق بیتالمال و محروم ماندن مردم از بهرهمندی شایسته از این مجموعه فرهنگی شده است.
وی با اشاره به پایان یافتن مطالعات مقاومسازی و تعیین حریم کتابخانه افزود: ضروری است قراردادهای لازم با پیمانکاران هرچه سریعتر منعقد شده و روند تکمیل پروژه با دقت و سرعت پیگیری شود.
در پایان این بازدید مقرر شد جلسات مستمری برای پایش و پیگری وضعیت پروژه برگزار شود تا روند تکمیل آن بدون وقفه ادامه یابد.
شایان ذکر است در این بازدید، موسوی مدیرکل منابع طبیعی استان و باوقار مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز حضور داشتند.
