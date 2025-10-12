فاطمه بشیری، تولیدکننده لباس، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که امسال تصمیم بر آن شده است تا تمرکز بیشتری روی رنگها صورت گیرد. هدف این است که بر اساس هر فصل، تحقیقات مرتبط با رنگهای مناسب همان فصل انجام شود و این اطلاعات در انتخاب پارچهها به کار گرفته شود. خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر، محصولات پرکار و پرخرج (مجلل) جایگاه ویژهای پیدا کردهاند که این امکان را فراهم ساخته تا تنوع محصولات و طرحهای مختلف افزایش یابد.
بشیری افزود که اگر به گذشته بازگردیم، مثلاً دو یا سه سال پیش، هنگام تولید یک مدل مانتو، تمامی جزئیات مانند دکمهها و بخشهای دیگر تقریباً مشابه هم بودند. اما اکنون، حتی در تیراژ صد عددی، هر محصول میتواند با تنوع در جزئیاتی مانند دکمهها یا تکهدوزیها کاملاً متفاوت باشد. این روش باعث شده است تا محصولاتی خاصتر و منحصر به فرد عرضه شود که مشتریان نیز استقبال فراوانی از آنها دارند، چرا که همواره به دنبال گزینههای ویژه و کمتیراژ هستند. این تغییرات به تولیدکنندگان امکان داده است تا با خلاقیت بیشتری محصولات خود را ارائه کنند.
این تولیدکننده همچنین مطرح کرد که در این مدت به راهاندازی بخشی جدید در تولید فکر شده است که هزینههای بخش اصلی کار را تأمین کند. به عنوان نمونه، در فصل پاییز میتوان طرحهایی مرتبط با فصل را اجرا کرد، مانند نماد انار که متعلق به پاییز است و میتوان آن را با نگین یا سنگدوزی روی لباسها پیاده کرد که بسیار جذاب و چشمگیر خواهد بود. همچنین طرحهای خاص دیگری مثل برگهای پاییزی به رنگ نارنجی یا قرمز با روشهای متنوعی مانند سنگدوزی، روباندوزی یا گلدوزی روی لباسها قابل اجرا هستند.
او اضافه کرد که گلدوزی، که مدتی از صنعت مد و لباس فاصله گرفته بود، مجدداً جایگاه خود را یافته و به ویژه در مجموعههای پاییزی حضور چشمگیری دارد. گلدوزی به شکلی هنری و جذاب به کارها افزوده شده و تنوع و زیبایی زیادی ایجاد کرده است.
بشیری ادامه داد: کار طراحی به شدت وابسته به سلیقه است. ممکن است برخی تصمیم بگیرند از پارچههای موجود استفاده کنند و طرح خود را بر اساس آن پیش ببرند، اما او شخصاً برای ویژند خود از طراحان مختلف بهره میگیرد. بهعنوان مثال، طراحانی که ممکن است در هنرستان تحصیل کرده باشند اما طرحهای آنها در مسابقات برنده شده و قابلیت اجرایی دارند. این طرحها با قیمت مناسبی تهیه میشوند و تیم طراحی آنها را بهروز، مدرن و قابل اجرا میکند.
این تولیدکننده بیان کرد: در حوزه طراحی تلاش بسیاری صورت میگیرد زیرا در تولید، طراحی نقش اصلی را ایفا میکند. بخش دیگری که اهمیت دارد، دوخت است. دوخت با کیفیت و اصولی به همراه استفاده از اتو مناسب، باعث میشود لباس جلوه واقعی خود را نشان دهد. در واقع، این یک زنجیره به هم پیوسته است؛ اگر طراحی ضعیف باشد یا دوخت به خوبی انجام نشود، خروجی نهایی مورد پسند مخاطب نخواهد بود. به همین میزان که به دوخت اهمیت داده میشود و نیاز به خیاط حرفهای احساس میشود، باید برای طراحی نیز وقت و هزینه کافی صرف شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.
او افزود: متأسفانه بسیاری از کارگاهها و تولیدیها در حال حاضر به جای خلق طرحهای نوآورانه، معمولاً الگوهای آماده موجود در بازار را کپی میکنند و اهمیت چندانی به طراحی نمیدهند. اما در حوزه پوشش اسلامی و برندهایی که در این زمینه فعالیت دارند، توجه بیشتری به طراحی صورت میگیرد. از نظر او و همکارانش، طراحی در این زمینه بسیار مهم تلقی میشود و معمولاً با ایدههای خلاقانه کار میکنند.
بشیری اظهار داشت: بر اساس ارزیابی میدانی مشخص شده است که مانتوهای بلند به آرامی در حال تبدیل شدن به مد جدید هستند. حتی خانمهایی که چندان تمایل به پوشیدگی ندارند نیز این مدل لباسها را انتخاب میکنند. این موضوع نشاندهنده تغییرات مثبتی در ذائقه عمومی است. دغدغه اصلی آنها کوتاهی لباسهایی است که در بازارهای پاساژهای لوکس، به ویژه در مناطق غرب، شرق و شمال تهران عرضه میشوند. البته تغییراتی که در پوشاک بلند و پوشیده مشاهده میشود، جایگاه مناسبی یافته است؛ همانطور که در سطح جهانی نیز محبوبیت زیادی کسب کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقوامش که سالها در آلمان زندگی میکند، امسال به ایران آمده بود، گفت: او تمام لباسهایش بلند و پوشیده بود. نکته جالب برای او این بود که این سبک خاص پوشش در آلمان نیز جایگاه خود را پیدا کرده است، زیرا طراحی و رنگهای خاصی در آنها به کار رفته و طرفداران زیادی دارد. با این حال، این روند در کشور ما به آن شکل که باید جا نیفتاده است. البته اگر تهران را جدا کنیم، این تغییرات بیشتر دیده میشود، اما در شهرهای مختلف کشور مانند شمال، شیراز یا اصفهان هنوز خلأهایی در این زمینه وجود دارد.
این تولیدکننده افزود: طراحان کمکم به این نتیجه رسیدهاند که دیدگاهها و استانداردهای سختگیرانه را کنار بگذارند و ذهن بازتری داشته باشند. دیگر تمرکز صرف بر لباسهای باز نیست؛ بلکه لباسهای پوشیده نیز جایگاه خود را یافتهاند و با طرحها و مدلهای چشمنواز روزبهروز بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.
