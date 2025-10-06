مدافع پرسپولیس: قلعه نویی من را به بزرگترین آرزویم رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابرقویی پس از پیوستن به پرسپولیس توانست نظر امیر قلعه نویی را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران جلب کند تا در اردوی مهرماه برای بازی با تانزانیا و روسیه حاضر شود.ابر قویی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام یعنی دعوت به تیم ملی رسیدم. از کادر فنی تیم ملی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.

مدافع جدید تیم ملی درباره حس و حال خود پس از شنیدن خبر دعوتش به تیم ملی گفت: وقتی شنبه شب لیست تیم ملی اعلام شد و نام خودم را در بین دعوت‌شده‌ها دیدم، از خوشحالی تا صبح نخوابیدم. واقعاً از صمیم قلب خوشحالم، چون برای رسیدن به این هدف خیلی تلاش و سختی کشیدم. همیشه تصور می‌کردم روزی به تیم ملی می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم که این اتفاق مهم در زندگی‌ام افتاد.

ابر قویی درباره تداوم حضورش در تیم ملی نیز گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم، اما در نهایت همه چیز به نظر مربیان و خواست خدا بستگی دارد.

این بازیکن با اشاره به اینکه سید جلال حسینی را الگوی خود در فوتبال می‌داند، درباره دو دیدار دوستانه تیم ملی برابر روسیه و تانزانیا اظهار کرد: این بازی‌های تدارکاتی در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی اهمیت زیادی دارند. اگر فرصت بازی پیدا کنم، تمام وجودم را می‌گذارم تا خواسته‌های مربیان به‌ویژه آقای قلعه‌نویی را برآورده کنم.

ابر قویی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی در جام جهانی با چه تیم‌هایی هم‌گروه شود، گفت: من آرژانتین را خیلی دوست دارم و دوست دارم مقابل این تیم بازی کنیم.

او در ادامه با خنده درباره احتمال مهار ستاره‌های فوتبال آرژانتین گفت: تلاشم را می‌کنم، اما مهم‌تر از همه این است که هر بازی ملی، چه دوستانه و چه رسمی، اهمیت زیادی دارد و نگاه تیم ملی همیشه موفقیت و شادی مردم است.

مدافع تیم ملی در پایان درباره توصیه‌های امیر قلعه‌نویی به بازیکنان نیز افزود: سرمربی تیم ملی تأکید کردند در سال جام جهانی باید خیلی مراقب خودمان باشیم. قطعاً یک بازیکن حرفه‌ای باید زندگی شخصی سالمی داشته باشد و از خودش مراقبت کند. ما هم تمام تلاشمان را در این مسیر انجام می‌دهیم.