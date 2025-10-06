دادستان لاهیجان: هیچ کودکی نباید از تحصیل بازبماند

مراد قربان‌زاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در این شهرستان اظهار کرد: موضوع بازماندگی از تحصیل یکی از دغدغه‌های اصلی ما است و در برنامه «دادستان در مدار مطالبه» به صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی افزود: بر اساس دستور ویژه‌ای که به اداره آموزش‌وپرورش و اداره بهزیستی شهرستان صادر کرده‌ایم، انتظار داریم اقدامات فوری و جدی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل انجام شود و این دانش‌آموزان هر چه سریع‌تر به چرخه آموزشی بازگردانده شوند.

قربان‌زاده با اشاره به وظایف دستگاه‌های مربوطه گفت: طبق قوانین اساسی و مصوبات مرتبط، آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه بر عهده آموزش‌وپرورش است و حمایت از کودکان آسیب‌ دیده اجتماعی نیز وظیفه بهزیستی است بنابراین هیچ بهانه‌ای برای محروم ماندن کودکان از تحصیل پذیرفتنی نیست.

دادستان لاهیجان تصریح کرد: ما تأکید داریم که هیچ کودک و نوجوانی نباید از حق تحصیل محروم بماند همچنین دستگاه‌های مربوطه موظفند گزارش عملکرد و اقدامات خود را به‌صورت ماهانه به دادستانی ارسال کنند تا روند بازگشت کودکان به مدرسه به طور مستمر رصد شود.

وی در ادامه گفت: آموزش حق بنیادین همه کودکان است و تحقق آن از طریق همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، خانواده‌ها و جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.

قربان‌زاده همچنین از مسئولان خواست تا با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان زمینه بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را فراهم کنند و افزود: این دستور در پی افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی صادر شده است.

دادستان لاهیجان در پایان گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی خانواده‌ها، هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند و بتوانیم گامی موثر در راستای توسعه و تعالی شهرستان برداریم.