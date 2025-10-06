  1. استانها
فرماندار سیریک: نقش پلیس در توسعه شهرستان بی‌بدیل است

بندرعباس - فرماندار شهرستان سیریک با اشاره به نقش پررنگ پلیس در تامین امنیت و بسترسازی برای ثمربخشی فعالیت‌های اقتصادی گفت: نقش پلیس در توسعه شهرستان بی‌بدیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان عصر دوشنبه به همراه معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری و اعضای شورای تامین شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سرهنگ اصغر درخشان نیا فرمانده انتظامی شهرستان سیریک دیدار کرده و این هفته را به او و همکارانش تبریک گفت.

شهیدیان در این دیدار بیان کرد: امنیت کنونی شهرستان حاصل تلاش‌های بی‌وقفه، ایثار و فداکاری پرسنل خدوم نیروی انتظامی و فراجا است.

وی افزود: نقش این نیرو در آرامش اجتماعی و ایجاد بستر توسعه شهرستان سیریک بی‌بدیل و شایسته تقدیر است و هیچ کس نمی‌تواند این نقش را نادیده بگیرد.

فرماندار سیریک تصریح کدد: هفته فراجا به عنوان فرصتی برای گرامیداشت تلاش‌ها و ایثارگری‌های نیروهای انتظامی در راستای تامین امنیت و نظم اجتماعی است.

در پایان این دیدار شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک با اهدای لوح تقدیری، از خدمات ارزنده فرمانده و پرسنل انتظامی شهرستان تجلیل نمود.

