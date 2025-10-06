جهانی: ۹۷ روستای شهرستان سراب فاقد نانوایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانی روز دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان سراب گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و برف گیر بودن مناطق کوهستانی، نبود نانوایی در برخی از روستاها، اهالی را با مشکلات بسیاری در تامین مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس جمعیت ماهانه سرانه مصرف هر نفر حدود ۱۱ کیلو است افزود: سهمیه آرد تخصیصی این شهرستان، ماهانه بیش از هزار و ۴۰۰ تن است که از دو کارخانه آرد در بخش مرکزی و مهربان تامین می‌شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه با خرید تضمینی گندم، آرد مورد نیاز این استان تا ۹ ماه آینده تامین شده است گفت: بیش از ۲۹۳ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ازاین میزان ۴۰ هزار تن آن از شهرستان سراب است.

حمید هاشم زاده با اشاره به مشکلات نانوایان در افزایش هزینه‌های تولید گفت: کمک هزینه جبرانی برای نانوایان حذف و وقطع نشده و در دستور کار دولت قرار دارد که براین اساس عملکرد نانوایان از طریق سامانه نانینو محاسبه شده و پرداخت خواهد شد.

وی از تلاش و همکاری شبانه روزی نانوایان شهرستان سراب، در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان سراب، با بیان اینکه دخل و خرج نانوایی‌ها همخوانی ندارد گفت: درآمد واحدهای نانوایی، جوابگوی هزینه آنها نیست.

فرج آشپزی با بیان اینکه مسئولان مربوطه باید دنبال راه چاره باشند. افزود: افزایش هزینه‌های سرسام آور حامل‌های انرژی، مواد اولیه، حق بیمه کارگران و تامین اجاره بهای برخی از واحدها از مهمترین مشکلات نانوایان است.