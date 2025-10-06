آغاز مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی در «شرم الشیخ» مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های مصری اعلام کردند که مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی در شرم‌الشیخ برای بررسی طرح ترامپ درباره آتش بس در نوار غزه آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، هدف دیدار غیرمستقیم بین هیئت‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی در شرم‌الشیخ، بررسی سازوکارهای آماده‌سازی شرایط اولیه برای توافق تبادل اسرا است.

رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم هم در مذاکرات شرم الشیخ حضور خواهد داشت، اما دفتر نتانیاهو اعلام کرد که این مذاکرات در سطح عادی برگزار خواهد شد و سپس در صورت پیشرفت، مقام های ارشد به آن خواهند پیوست.

در خبری دیگر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا به نقل از برخی مقام های این کشور گزارش داد که جزئیات و جدول زمانی خروج اسرائیل از نوار غزه طبق طرح ترامپ هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.