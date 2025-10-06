به گزارش خبرگزاری مهر. اکبر بهنامجو، استاندار قم، در ادامه سفرهای کاری خود به تهران و در دیدار با طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، بر ضرورت تسهیل در روند اجرایی طرحهای خورشیدی در استان قم تأکید کرد.
وی در این دیدار با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در زمینه توسعه انرژیهای نو در قم اظهار داشت: هماکنون چندین سرمایهگذار در حال پیگیری مراحل دریافت مجوز و تأمین تجهیزات موردنیاز، از جمله خرید پنلهای خورشیدی تولید داخل هستند.
استاندار قم خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با مدیرعامل ساتبا، مقرر شد روند تخصیص و واگذاری پنلها به آن دسته از سرمایهگذارانی که امکان واردات مستقیم تجهیزات را ندارند، با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود تا اجرای طرحها با وقفه مواجه نشود.
بهنامجو ادامه داد: در جریان این نشست، موضوع مجوزهای موردنیاز برای سرمایهگذارانی که باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمگیری نهایی در این زمینه انجام شد.
وی افزود: بر اساس توافقهای صورتگرفته، صدور مجوزهای مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر طی یکی دو روز آینده انجام خواهد شد تا موانع موجود بر سر راه فعالسازی طرحهای خورشیدی در استان قم برطرف شود.
استاندار قم همچنین با تأکید بر اهمیت راهبردی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: گسترش استفاده از انرژیهای پاک، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع فسیلی، گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و ارتقای بهرهوری در بخش انرژی محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت نیرو و سازمان ساتبا، روند اجرای پروژههای خورشیدی در استان قم شتاب بیشتری بگیرد و این استان به یکی از قطبهای اصلی تولید انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شود.
