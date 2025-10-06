کمال حیدری: جشنواره بستری برای رشد فرهنگی و هنری کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری،در آیین اختتامیه بخش فیلمهای کوتاه و پویانمایی که شامگاه دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره امسال با تلاش همکاران و هنرمندان به سطحی رسید که بتواند بستری مناسب برای ارائه آثار ارزشمند فراهم کند.
وی افزود: دغدغه اصلی ما حضور کودکانی بود که کمتر دیده میشوند، از جمله کودکان بیمار، نوجوانان معلول، نابینا، ناشنوا و بیماران اوتیسم، که با همراهی سازمانهای مختلف و حضور مسئولان در نقاط مختلف شهر، امکان بهرهمندی آنها از برنامهها فراهم شد.
دبیر اجرایی سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همچنین اظهار کرد: با برنامههای ویژه، از جمله روزانه میزبانی حدود سه هزار نفر از کودکان و نوجوانان مناطق کمبرخوردار، تلاش شد جشنواره تنها به نمایش فیلم محدود نماند و تجربهای انسانی و فرهنگی برای کودکان ایجاد شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آثار کوتاه، فیلم بلند و پویانمایی ارائه شده در این جشنواره میتواند زمینهساز تحقق رویاهای قشنگتر برای کودکان باشد و تأثیرات ماندگاری بر رشد فرهنگی و هنری آنان داشته باشد.
حیدری در پایان اظهار کرد: این جشنواره نه تنها فرصتی برای نمایش فیلمهای کودکان و نوجوانان است، بلکه فرصتی برای توجه به حقوق کودکان و ایجاد فضایی برابر برای همه آنها به ویژه گروههایی است که معمولاً کمتر دیده میشوند.
