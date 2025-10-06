تأکید اروپا و کشورهای خلیج‌ فارس بر تداوم گفتگوهای دیپلماتیک با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، در بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، شرکتکنندگان بر ضرورت تداوم گفتوگوی دیپلماتیک با ایران و ازسرگیری همکاری کامل تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کردند.
حاضران در این بیانیه همچنین حملات رژیم صهیونیستی به خاک قطر را محکوم و بر حمایت کامل از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کردند.
آنان همچنین از طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای توقف جنگ غزه و آغاز بازسازی این منطقه در چارچوبی بینالمللی استقبال کردند.
در بیانیه پایانی این نشست که دقایقی پیش صادر شد، آمده است: وزیران امورخارجه دو طرف ضمن محکومیت تجاوز اسرائیل علیه قطر، بر حمایت از حاکمیت، استقلال و وحدت سرزمینی این کشور تأکید کردند.
این بیانیه همچنین با قدردانی از تلاشهای میانجیگرانه قطر، مصر و ایالات متحده، از تداوم تلاشهای ائتلاف جهانی برای تحقق راهحل دو دولتی در فلسطین حمایت کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، دو طرف از طرح رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ در غزه و بازسازی این منطقه در چارچوب یک سازوکار بینالمللی هماهنگ استقبال کردند.
همچنین شرکتکنندگان در نشست تأکید کردند که باید وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در شهر قدس و اماکن مقدس آن حفظ شود و هرگونه اقدام یکجانبه در این خصوص مردود است.
