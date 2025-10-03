به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شامگاه جمعه در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد. در این مراسم حامد جعفری دبیر جشنواره در سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه سینمای کودک اظهار کرد: جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهری گرد هم آمده که خود چون پردهای عظیم از هنر و تاریخ است و چه شعاری زیباتر از رویاهای کودکانه میتواند برای معرفی نقش جهان باشد.
وی تأکید کرد: سینمای کودک در نگاه نخست ساده به نظر میرسد اما فیلمسازی مؤثر در این حوزه باید جهانی بیافریند که هم سرگرمکننده باشد، هم آموزنده، هم خیالانگیز و در عین حال ریشه در حقیقت داشته باشد. این مسیر نیازمند دقت در روایت، طراحی شخصیتها، ریتم داستان و حتی انتخاب موسیقی است چرا که کودکان تنها با صداقت میتوانند ارتباط بگیرند.
دبیر جشنواره اظهار کرد: فرهنگ و تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که ارزشهای اصیل سینمای ایران توانایی داده است تا با زبان جهانی سخن بگوید. مفاهیمی چون تعلق به خانواده، عشق به سرزمین، پایداری و امید در دل فرهنگ ایرانی ریشه دارد و در عین حال برای همه کودکان جهان قابل درک است.
جعفری با اشاره به اهمیت این سرمایه فرهنگی افزود: سینمای کودک ایران امروز ظرفیتی فراتر از مرزها دارد و میتواند با هویت ایرانی خود پناهگاهی برای بازآفرینی رویاها، اخلاق و انسانیت باشد. به باور وی، این ویژگیها محدودیت نیست بلکه بزرگترین مزیت رقابتی سینمای کودک ایران در عرصه جهانی است.
وی اظهار کرد: کودکان سرمایههای آیندهاند و جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان جایی است که این ارزشها و رویاها تجلی مییابد. امید داریم برگزاری سی و هفتمین دوره جشنواره گامی مؤثر برای اعتلای سینمای کودک ایران و حضور پررنگتر در عرصه بینالمللی باشد
