به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، در گفت‌وگو با شبکه المسیره یمن، ضمن اشاره به ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهانی، بر لزوم ضمانت خروج کامل اشغالگران از غزه تأکید و از تشتت در جهان عرب انتقاد کرد.

ابوشریف اعلام کرد: ما و همه گروه های مقاومت، همان‌طور که در میدان نبرد شریک هستیم، در مذاکرات با حماس نیز شریک هستیم.

وی افزود: باید تضمین‌هایی برای خروج کامل [نظامیان رژیم اسرائیل] از نوار غزه وجود داشته باشد و درباره تمامی این مسائل در مصر مذاکره می‌شود.

نماینده جهاد اسلامی در ایران خاطرنشان کرد: طرح ترامپ تنها به ده‌ها تن از اسرای دشمن اهمیت می‌دهد، در حالی که بیش از ۱۷ هزار اسیر فلسطینی سال‌هاست در زندان‌های دشمن رنج می‌برند.

وی تأکید کرد: ما حکمرانی بین‌المللی یا حضور نماینده عالی غربی را [برای اداره غزه] رد می‌کنیم و این یک مسئله کاملاً فلسطینی است.

انزوای اسرائیل و تغییر در افکار عمومی غرب

ابوشریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فشارهای وارد شده بر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن گفت: در درون رژیم صهیونیستی احساسی واضح از انزوا و نفرت وجود دارد و تغییری شگرف در جامعه آمریکا و غرب نسبت به رژیم [صهیونیستی] ایجاد شده است.

وی افزود: این رژیم بدون حمایت آمریکا و غرب، نمی‌توانست در هیچ‌یک از جنگ‌هایی که اکنون در حال نبرد با آن است، پایداری کند.

ابوشریف تأکید کرد: رژیم اسرائیل به آمریکا وابسته است و اگر غرب نبود، این رژیم نمی‌توانست حتی برای مدت کوتاهی در منطقه دوام بیاورد.

انتقاد از مواضع آمریکا و جهان عرب

این مقام جهاد اسلامی، آمریکا و برخی کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمریکا هیچ‌گاه یک میانجی نبوده، بلکه بخشی از پروژه‌ای است که رژیم اسرائیل در آن حرکت می‌کند.

بوشریف تصریح کرد: به آمریکا و غرب اعتمادی نیست؛ ما به رژیم [صهیونیستی] و حامیان آن نیز اعتماد نداریم.

وی افزود: ما از هرگونه حمایت از ملت فلسطین و هرگونه ایستادگی قوی و جدی در مقابل نسل‌کشی استقبال می‌کنیم و نمی‌خواهیم کشورهای عربی در مقابل هیچ چیز برای ملت فلسطین، عادی‌سازی روابط گسترده‌ای را با رژیم صهیونیستی آغاز کنند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران در ادامه بر وابستگی کامل رژیم صهیونیستی به غرب تأکید و از عملکرد کشورهای عربی انتقاد کرد.

وی افزود: تمامی رهبران جنبش صهیونیسم، ملحد بودند، اما آن‌ها مسیحیان را برای ایجاد یک جریان حامی رژیم صهیونیستی اغفال کردند.

ابوشریف همچنین تصریح کرد: پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» بخشی از تصورات پروژه استعماری صهیونیسم است.

این مقام فلسطینی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی باید برای تغییر معادله، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با رژیم [صهیونیستی] را قطع می‌کردند.

ابوشریف با تمجید از یمن گفت: یمن از یک جنگ طولانی خارج شده، اما به وظیفه خود عمل کرد و امروز کشوری محترم و باارزش است.

وی تأکید کرد: یمن با آمریکا مقابله کرد و به واشنگتن دیکته کرد که در این مرحله از درگیری با نیروهای مسلح یمن از این درگیری خارج شود.

ابوشریف ادامه داد: یمن در مقابله با رژیم اسرائیل موفق شد فعالیت اقتصادی رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ را متوقف کند.

وی اظهار کرد: یمن با عمل به وظیفه خود بازنده نشد، بلکه صاحب ارزش، عزت، کرامت و جایگاهی در میان ملت‌ها شده است.

ابوشریف افزود: غزه حجت را بر امت [اسلامی] تمام کرد، حزب‌الله نیز همین کار را انجام داد و یمن نیز حجت را بر تمام کشورهای دیگر تمام کرد.

وی گفت: ما از حکومت های عربی نمی‌خواهیم که ارتش‌ خود را به حرکت درآورند؛ تمام خواسته ما، یک موضع‌گیری سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی [علیه رژیم اسرائیل] است.

طوفان الاقصی واکنشی به دهه‌ها نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بود



وی گفت: این حماقت است که از مردم فلسطین پرسیده شود چرا اسرائیل را تحریک می‌کنید، در حالی که این [رژیم] است که سرزمین شما را اشغال و تمامی حقوق شما را کرده است؟

ابوشریف تأکید کرد: طوفان الاقصی واکنشی به یک جنایت خاص از سوی رژیم اسرائیل نبود، بلکه واکنشی به تاریخی از ده‌ها سال نسل‌کشی و کوچ اجباری مردم فلسطین بود.

وی افزود: پروژه صهیونیسم یک پروژه استعماری است که منطقه را هدف قرار داده است.

ابوشریف تصریح کرد: رژیم اسرائیل خواهان خیر و منفعت برای منطقه نیست، بلکه می‌خواهد آن را در انحصار خود درآورده و بر آن مسلط شود و این در ادبیات پروژه صهیونیسم وجود دارد.



انتقاد از خیانت برخی کشورهای عربی



ابوشریف خاطرنشان کرد: پس از آنکه یمن بندر «ام‌الرشراش» (ایلات) را تعطیل کرد، متأسفانه، حکومت های عربی اقدام به ایجاد یک پل زمینی و پذیرش کشتی‌ها برای انتقال کالا به دشمن کردند.

وی افزود: اگر امت [اسلامی] به شکلی جدی پشت جبهه‌های مقاومت می‌ایستاد، قطعاً وضعیت متفاوت می‌شد.

ابوشریف تأکید کرد: برخلاف امت ما، تحولی اساسی در جامعه غربی و آمریکایی در حال وقوع است.



هشدار درباره اهداف منطقه‌ای رژیم اسرائیل

نماینده جهاد اسلامی در ایران هشدار داد: در محافل رسمی کشورهای عربی، اینگونه فهمیده می شود که رژیم اسرائیل تلاش می‌کند آن‌ها را مانند گوسفند به سوی خود بکشاند.

ابوشریف یادآور شد: پس از سقوط [حکومت] بشار اسد، دشمن اسرائیلی بیش از دو برابر مساحت غزه و مناطق استراتژیک در سوریه را اشغال کرد.