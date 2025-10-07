  1. بین الملل
مردم کدام کشورها بیشترین تنفر را از رژیم صهیونیستی دارند؟

نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در کشورهای جهان حاکی از گسترش موج تنفر از رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در تعدادی از کشورهای جهان نشان می دهد شهروندان ترکیه، اندونزی، ژاپن، هلند و اسپانیا در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین نفرت را نسبت به رژیم صهیونیستی از خود نشان می دهند. این در حالی است که دولت های این کشورها تاکنون اقدام تأثیرگذاری برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی انجام نداده اند.

معا در ادامه نوشت: نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد ۹۳ درصد شرکت کنندگان در ترکیه، ۸۰ درصد در اندونزی، ۷۹ درصد در ژاپن، ۷۸ درصد در هلند و ۷۵ درصد در اسپانیا به شدت از رژیم صهیونیستی متنفر هستند.

علاوه بر نسل کشی کنونی در نوار غزه، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود باعث تشدید تنفر جهانی از این رژیم شده است.

