به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر فروغی گفت: تیم‌های درمانی تخصصی متشکل از متخصصان بیهوشی و طب اورژانس توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور پشتیبانی از مراکز درمانی مستقر در مرز، عازم شهرهای مرزی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شدند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آمادگی نظام سلامت در ایام اربعین، افزود: این نیروهای متخصص در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقر شده و در طول مدت خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به ارائه خدمات تخصصی درمانی خواهند پرداخت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، هدف از این اعزام را پشتیبانی مؤثر از مراکز درمانی مناطق مرزی، افزایش توان پاسخگویی به نیازهای احتمالی زائران و تقویت هماهنگی‌های بین‌دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت عنوان کرد.

فروغی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و تعامل مؤثر میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و تأمین سلامت زائران اربعین حسینی ایفا خواهد کرد.