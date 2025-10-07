ابراهیم صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی مبنی بر حریق در جنگل های تلوبین بخش کالپوش ماموران یگان حفاظت بلافاصله در محل حاضر شدند، ابراز داشت: چهار نفر از ماموران منابع طبیعی و یک دیده بان حریق در این عملیات مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه تجهیزات اطفای حریق موجود به کار گیری شد، افزود: با مشارکت مردم محلی از سرایت آتش پیشگیری و حریق مهار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی همکاری مردم را با نیروهای منابع طبیعی موثر دانست و ابراز داشت: این همراهی منجر به پیشگیری از گسترش آتش به سایر عرصه های جنگلی شده است.

صادقی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طبق برآوردها در این حریق سه اصله درخت اُرس، ۱۵ اصله درختچه زرشک، ۳۰۰ بوته مرتعی و حدود دو هزار کیلوگرم علوفه در آتش از بین رفت.

وی مساحت آسیب دیده را پنج هکتار برآورد کرد و افزود: گاهی یک غفلت کوچک خسارات جبران ناپذیری به پیکر نحیف محیط زیست و منابع طبیعی وارد می کند.