۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

باقری: بیش از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تن کالا در سیستان وبلوچستان جابه‌جا شد

زاهدان - معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ تن کالا طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نیمه نخست سالجاری ، ۲ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ تن کالا بوسیله ۱۹۰ هزار و ۸۴۶ سفر باری در سطح استان جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۹ درصدی در تعداد سفرها و ۲۱ درصدی در میزان تناژ کالا را نشان می‌دهد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان، ۲ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۳۹ تن مربوط به جابجایی درون‌استانی و ۴۳۵هزار و ۳۶۱ تن نیز برون‌استانی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی استان ابراز داشت: هم‌اکنون در حوزه تحت پوشش این اداره‌کل بیش از ۱۱ هزار راننده باری و افزون بر ۱۰ هزار ناوگان باری فعال هستند که نقشی کلیدی در تأمین نیازهای حمل‌ونقلی استان ایفا می‌کنند.

