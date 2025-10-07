نارویی: برداشت چین دوم حنا در قطب تولید حنای کشور به پایان رسید

قنبر نارویی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برداشت چین دوم حنا در شهرستان دلگان از سطح بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع به پایان رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان افزود: برداشت این محصول، از اوایل شهریور ماه آغاز شده و تا اول مهرماه ادامه داشته است.
وی بیان کرد: کشت حنا عمدتاً در مناطق مرکزی، حسینآباد، چاه کمال، کلاکنتک، کلانظهور، چاه چاکرو، چاه محمد، چاهشور و چاه الوند این شهرستان انجام میشود.
نارویی تصریح کرد: از هر هکتار از این مزارع در سه چین برداشت، بهطور متوسط حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم حنا برداشت و به بازار مصرف عرضه میشود.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان خاطرنشان کرد: برداشت حنا در این شهرستان در سه مرحله و در ماههای تیر، شهریور و آبان انجام میشود.
وی کشت حنا را یکی از ظرفیتهای مهم اشتغالزایی در منطقه دانست و گفت: این بخش زمینه اشتغال برای بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را در دلگان فراهم کرده است.
