https://mehrnews.com/x39dQc ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰ کد خبر 6614323 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰ ۶۰۰ هکتار چای ترش در دلگان کشت شد دلگان - سطح زیر کشت چای ترش در دلگان ۶۰۰ هکتار است؛ پیشبینی میشود از هر هکتار ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود. دریافت 25 MB کد خبر 6614323 کپی شد برچسبها شهرستان دلگان کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی چای
