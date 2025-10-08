  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

۶۰۰ هکتار چای ترش در دلگان کشت شد

دلگان - سطح زیر کشت چای ترش در دلگان ۶۰۰ هکتار است؛ پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

