به گزارش خبرنگار مهر، وقتی اسم روستا می آید خیلی ها فکر می کنند که این واژه فقط در یک جغرافیا خلاصه می شود اما این طور نیست. روستا فراتر از همه تعابیری است که در اذهان وجود داد. روستا تسبیحی است که در دستان زمین می‌چرخد. هر سپیده‌اش اذانی‌ست بی‌مؤذن، و هر غروبش دعایی‌ست بی‌لب.

روستا، صرفاً یک سکونتگاه نیست بستر تکوین هویت ایرانی، محل زایش فرهنگ کار، تعاون، قناعت و پیوند با طبیعت است

۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، یادآور نقش بنیادین مردم این خطه در پایداری اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی ایران است.

محمود اکبری فضلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مناسبت روز روستا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر بیان کرد: در خوزستان حدود چهار هزار روستا وجود دارد که دو هزار و ۲۲۸ روستا دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه طرح‌های هادی گفت: همه روستاها دارای طرح مصوب هستند که کاربری‌ها مشخص است، توسعه کالبدی و آتی روستاها دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر حدود ۷۰۰ روستا که ۱۰ سال از افق آنها گذشته را بازنگری کرده‌ایم و در یک سال گذشته، طرح هادی ۵۵۰ روستا شامل جوی و جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، پیاده رو، احداث پارک، فضای سبز و ... اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به مساله مسکن روستایی اظهار کرد: در خوزستان ۲۲۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که تا امروز حدود ۱۰۰ هزار واحد آن مقاوم سازی شده است، همچنین ۴۰ هزار واحد روستایی نیاز به نوسازی دارند که انجام پنج هزار واحد در سال را در دستور کار قرار داده‌ایم و در این راستا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۲۰ ساله و تنفس سه ساله پرداخت می شود.

معرفی ۷۰۰۰ متقاضی به بانک‌ها

به گفته اکبری فضلی، در سه ماه اخیر، هفت هزار متقاضی تشکیل پرونده داده و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد سه هزار نفر موفق به عقد قرارداد با بانک‌ها شده‌اند. پیش بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۱۰ هزار واحد برسد.

وی با اشاره به ۱۴ روستای هدف گردشگری در خوزستان عنوان کرد: با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، امور روستایی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این روستاها برای گردشگری پیش بینی شده‌اند که در حال تهیه طرح آنها هستیم. طرح هفت روستا مصوب شده و مابقی در حال انجام هستند که پیش بینی شده تا پایان سال مصوب شوند که در سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا برسند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، یکی دیگر از وظایف این دستگاه را صدور اسناد مالکیت اعلام و اظهار کرد: در سال جاری با هماهنگی اداره کل ثبت خوزستان پنج هزار جلد سند تک برگ صادر کرده‌ایم و پیش بینی می‌شود تا پایان سال پنج هزار سند دیگر نیز صادر شود.

اکبری فضلی در خصوص قیر رایگان گفت: سالانه از محل اعتبارات ملی، اعتباری به استان تخصیص داده می‌شود، از سال گذشته تا پایان شهریور ماه سال‌جاری ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار داده شد و در روستاهای بهسازی شده کار اجرایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: طرح منظومه روستایی، طرحی جدید و نوپا است که تولید و اشتغال را به همراه دارد؛ در خوزستان به صورت پایلوت شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و مسجدسلیمان در برنامه گذاشته شد که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان، آبادان و خرمشهر مصوب شدند مشاور در حال تکمیل طرح‌ها است که امیدواریم در سال آینده به مرحله اجرا درآورده شوند.