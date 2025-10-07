راز تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از نگاه تحلیلگر عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مؤید الجحیشی تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد که تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه طی روزهای گذشته در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و محدود کردن نفوذ چین صورت می گیرد.

وی افزود: حرف و حدیث ها در خصوص ارتباط این تحرکات با ایران در راستای جنگ روانی صورت می گیرد. آمریکا تحرکات نظامی خود را در منطقه با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی و رویارویی با نفوذ روزافزون چین تشدید کرده است. واشنگتن نگران گسترش نفوذ چین از طریق پروژه های راهبردی در منطقه است.

الجحیشی تاکید کرد: دولت کنونی آمریکا بیشتر تمایل دارد جنگ روانی به راه بیاندازد تا عملا در میدان کاری کند. ایران قدرت بازدارندگی پیشرفته ای دارد و هر حرکتی با پاسخ شدید رو به رو خواهد شد.