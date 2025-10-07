به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه آوای توحید با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی، صبح پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه، «همایش ملی عالم ربانی، سالک توحیدی علامه حسن‌زاده آملی» را در قم برگزار می‌کند.

این همایش با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان برجسته حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

در بخش سخنرانی، آیت‌الله محمدجواد فاضل و مهدی گلشنی به ایراد سخن می‌پردازند.

همچنین میزگرد تخصصی با موضوع «عرفان، اجتماع و معرفت نفس» با حضور حسن رمضانی، حیدر ضیائی، محمدمهدی گرجیان و حمیدرضا پارسانیا برگزار می‌شود.

این برنامه روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۸ صبح در قم، مرکز فقهی أئمۀ اطهار برپا خواهد شد.