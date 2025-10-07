  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

برگزاری همایش ملی علامه حسن‌زاده آملی

«همایش ملی عالم ربانی، سالک توحیدی علامه حسن‌زاده آملی» صبح پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه آوای توحید با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی، صبح پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه، «همایش ملی عالم ربانی، سالک توحیدی علامه حسن‌زاده آملی» را در قم برگزار می‌کند.

این همایش با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان برجسته حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

در بخش سخنرانی، آیت‌الله محمدجواد فاضل و مهدی گلشنی به ایراد سخن می‌پردازند.

همچنین میزگرد تخصصی با موضوع «عرفان، اجتماع و معرفت نفس» با حضور حسن رمضانی، حیدر ضیائی، محمدمهدی گرجیان و حمیدرضا پارسانیا برگزار می‌شود.

این برنامه روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۸ صبح در قم، مرکز فقهی أئمۀ اطهار برپا خواهد شد.

کد خبر 6614366
فاطمه علی آبادی

