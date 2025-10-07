به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان از شهادت دو نفر از نیروهای حافظ امنیت این استان در پی حمله تروریستی اعضای یکی از گروهک‌های ضدانقلاب به حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله در شهرستان سروآباد خبر داد.

این حمله تروریستی شامگاه دوشنبه 14 مهرماه 1404 با استفاده از پرتاب نارنجک دستی توسط افراد وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب انجام شد و در این حمله، حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده و ایوب شیری، از نیروهای حافظ امنیت، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در این رابطه اعلام کرد: که این حادثه تروریستی علاوه بر شهادت دو نیروی امنیتی، موجب مجروح شدن سه نفر دیگر از نیروهای حاضر در محل نیز شده است. این مجروحان بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

در پی این حمله، مسئولان سپاه کردستان ضمن تسلیت به خانواده شهدا، از ادامه پیگیری‌های جدی برای شناسایی و برخورد با عاملان این حمله خبر دادند.

همچنین، آنها بر عزم راسخ نیروهای امنیتی و نظامی در مبارزه با گروهک‌های تروریستی تأکید کرده و اعلام کردند که این گونه اقدامات تروریستی هرگز نخواهد توانست اراده نیروهای حافظ امنیت را در تأمین امنیت مردم تضعیف کند.

سپاه بیت المقدس در بیانیه‌ای اعلام کرد: خبر شهادت و زخمی شدن چند نفر از نیروهای جان بر کف سپاه سروآباد به دست تروریست های کوردل و وابسته به آبادی استکبار جهانی رقم خورد و موجب تأسف و تألم فراروان شد.