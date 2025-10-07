پویش «روستا و عشایر در پناه درخت» در بوشهر برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح سه‌شنبه در این مراسم با اشاره به نقش مهم مردم در تحقق اهداف منابع طبیعی اظهار کرد: بدون مشارکت و همراهی مردم، دستیابی به اهداف منابع طبیعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است که نیازمند همکاری همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوامع محلی، دهیاران و مسئولان اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: از تمامی اقشار جامعه دعوت می‌کنیم در این طرح بزرگ ملی مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم با توسعه فضای سبز و احیای پوشش گیاهی، گامی مؤثر در مقابله با بیابان‌زایی و تغییرات اقلیمی برداریم.

گرشاسبی هدف از اجرای چنین پویش‌هایی را آشنایی بیشتر مردم با فرایندهای درخت‌کاری و درخت‌داری عنوان کرد و خواستار همکاری دهیاران در ایجاد کمربند سبز در اطراف روستاها شد.

پویش «روستا و عشایر در پناه درخت» با همکاری اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، در مرکز جهاد کشاورزی چاهکوتاه برگزار شد.

در این پویش که با حضورپر شور صندوق خرد جامعه زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان بوشهر، روستاییان، دهیاران، مسئولین وکارشناسان منابع طبیعی و جهادکشاورزی استان و شهرستان بوشهر و مسئولان محلی برگزار شد، بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ترویج فرهنگ درخت‌کاری تأکید شد.

این پویش در راستای اهداف ترویجی و آموزشی منابع طبیعی و در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه پوشش گیاهی و افزایش سرانه فضای سبز برگزار شده است.