به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم ده‌پهلوانی با اشاره به شبکه فاضلاب مسکن‌ ملی نهاوند اظهار کرد: عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهرک شهید حیدری، خیابان ۲۰ متری کوثر و مساکن ملی نهاوند آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد ریال و مدت اجرای ۹ ماه در حال انجام است و در مجموع دو کیلومتر شبکه فاضلاب شهری اجرا خواهد شد که شامل یک کیلومتر لوله پلی‌اتیلن دوجداره با سایز ۳۱۵ میلی‌متر و یک کیلومتر لوله با سایز ۲۵۰ میلی‌متر است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند تصریح کرد: با تکمیل این طرح، حدود ۴۰۰ واحد مسکونی با جمعیتی نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب قرار می‌گیرند که گامی مهم در ارتقای بهداشت عمومی و خدمات‌رسانی به شهروندان نهاوند محسوب می‌شود.