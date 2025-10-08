فرشته صادقی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری با همکاری بخش خصوصی، بیش از ۳۵۰ هزار زنبور براکون و ۱۴۰۰ گرم زنبور تریکوگراما برای کنترل آفات کرم میوه‌خوار (هلیوتیس)، بید گوجه‌فرنگی و برگخوار ذرت در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی و ذرت توزیع و رهاسازی شده است.

وی با بیان اینکه توزیع این عوامل بیولوژیک نقش موثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم دارد، ادامه داد:مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی آفات، از جمله حشرات و میکروارگانیسم‌ها، به جای سموم شیمیایی انجام می‌شود که منجر به کاهش آلودگی زیست‌محیطی، حفظ حشرات مفید و جلوگیری از بروز مقاومت در آفات می‌شو

صادقی نسب همچنین از توزیع گسترده تجهیزات و فرآورده‌های غیرشیمیایی در سطح ۶۴ هزار و ۷۰۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان خبر داد و افزود: توزیع تله‌های فرمونی، نوری و جلب‌کننده، کارت‌ها و رول‌های رنگی، آفت‌کش‌های بیوشیمیایی و میکروبی با هدف ترغیب کشاورزان به استفاده از جایگزین‌های غیرشیمیایی انجام شده است.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید است. با توجه به مصرف تازه خوری محصول گوجه فرنگی و اهمیت کاهش باقیمانده سم در آن، هرساله عملیات مبارزه بیولوژیک بارهاسازی دشمنان طبیعی در مزارع هدف انجام می‌گیرد.

