حجتالاسلام ناصر هدایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر بر ضرورت رشد و توانمندسازی ائمه جماعات و ارکان مسجد تأکید کرد و گفت: نقش امام جماعت امروز فراتر از اقامه نماز است و باید برای شناسایی و حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به فعالیت «بنیاد هدایت» در زمینه آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات افزود: الگوهای مختلف فعالیت مسجد و کارکردهای «مسجد جامعهپرداز» در نمایشگاهی دائمی در قم ارائه شده و تلاش میشود زمینه بازدید فعالان مساجد و اصحاب رسانه خراسان شمالی از این نمایشگاه فراهم شود.
حجتالاسلام هدایتی مسئلهمحوری را از ویژگیهای امام جماعت فعال دانست و اظهار کرد: امام جماعت میتواند در موضوعاتی مانند اشتغال، ازدواج، اختلافات خانوادگی و سایر مشکلات محله نقش واسطه و تسهیلگر داشته باشد.
وی همچنین بر همافزایی دستگاههای فعال در حوزه مسجد از جمله تبلیغات اسلامی، کانونهای فرهنگی و هنری، حوزه علمیه و بسیج تأکید کرد و گفت: ظرفیت بانوان و مبلغان خواهر نیز باید بیش از گذشته در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به تبدیل حدود هزار مسئله شناساییشده به اقدامات میدانی توسط بنیاد هدایت، افزود: همکاری رسانه و مسجد میتواند به شناسایی و پیگیری مطالبات مردم کمک کند.
حجتالاسلام هدایتی همچنین بر آموزش «اسلام ناب» در مساجد تأکید کرد و گفت: دورههای آموزشی برای ائمه جماعات و ارکان مسجد در استان در حال پیگیری است و استمرار این دورهها میتواند به توانمندسازی بیشتر مساجد و تبدیل آنها به پایگاه حل مسائل محلات کمک کند.
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