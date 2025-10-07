  1. فرهنگ و ادب
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

نشریه «مسیر نصرالله» نگاهی به زندگی و مسیر پرافتخار سید حسن نصرالله

سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان و نماد مقاومت، با رهبری قوی خود هیمنه آمریکا و اسرائیل را به چالش کشید و مسیر پرافتخاری در مبارزه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالگرد نخستین سال رحلت «سید حسن نصرالله»، رهبر حزب‌الله لبنان، بار دیگر زندگی و مسیر پرافتخار این فرمانده برجسته مقاومت مورد توجه قرار گرفت. نصرالله که از کودکی زیر سایه مکتب امام خمینی تربیت شد و با انگیزه‌ای الهی وارد میدان مبارزه گردید، توانست به نمادی بزرگ در مقابله با آمریکا و اسرائیل تبدیل شود.

او که زمانی در محله‌ای ساده در شرق بیروت با لباسی ساده و عبا و عمامه به جهاد پرداخت، امروز به «رهبر دلاور و مؤمن عربی» شناخته می‌شود و حزب‌الله را به یک نیروی موثر منطقه‌ای بدل کرد که هیمنه صهیونیسم و آمریکا را به چالش کشید. فرماندهی او در نبردهای متعدد، از بعلبک تا ضاحیه بیروت، باعث شد که قدرت‌های بزرگ بارها برای مذاکره و یافتن راه صلح به دنبال وی باشند.

به مناسبت سالگرد عروج نصرالله، مجله «مسیر» از رسانه KHAMENEI.IR پرونده ویژه‌ای درباره زندگی و مبارزات این رهبر مقاومت منتشر کرده است که جزئیات کمتر دیده‌شده از «مسیر نصرالله» را روایت می‌کند. این گزارش، گامی مهم در جنگ روایت‌ها برای حفظ تصویر واقعی این قهرمان آزادی‌بخش است.

برای مطالعه کامل این شماره و آشنایی بیشتر با زندگی سید حسن نصرالله می‌توانید به وب‌سایت KHAMENEI.IR مراجعه کنید.

