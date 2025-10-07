شهرامی نیا: ترانزیت کالا در مازندران ۶۲ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید شهرامی نیا گفت: یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۳۵ تن کالا در ۶ ماهه اول امسال از بنادر استان وارد کشور شد و عمده‌ترین بخش کالاهای وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این شش ماه بیش از یک هزار و ۶۹ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۴۵ هزار تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.