استاد دانشگاه کردستان: روستاها باید به کانون پویایی و زندگی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امید قادرزاده، شامگاه سه شنبه به مناسبت روز ملی روستا در جمع اهالی روستای تودار صمدی و مسئولان شهرستان سنندج با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای توسعه روستایی، گفت: توسعه واقعی روستاها زمانی محقق میشود که زیستپذیری و پویایی در آنها حفظ شود.
استاد دانشگاه کردستان افزود: اگر زندگی در روستاها بهطور مستمر ادامه پیدا نکند، جامعه روستایی به تدریج دچار مشکلات اساسی خواهد شد.
قادرزاده با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرستان سنندج، بهویژه در بخش روستایی، افزود: در این شهرستان بیش از ۳۰۰ کیلومتر جاده خاکی وجود دارد که این موضوع نشاندهنده عقبماندگی در حوزه توسعه روستایی است.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختها، گفت: توسعه روستاها باید در اولویت قرار گیرد تا فاصله میان شهر و روستا کمتر شود.
وی در ادامه، به مشکلات اساسی روستاها مانند فاضلاب نامناسب و بحران کمبود آب اشاره کرد و گفت: این مشکلات باید بهعنوان هشدارهایی برای تصمیمگیران دیده شوند تا با اتخاذ تدابیر لازم، روستاها بهعنوان محور تولید و تأمین غذا در کشور تقویت شوند.
استاد دانشگاه کردستان با انتقاد از روند تصمیمگیریهای متمرکز در سطح کلان کشور، اظهار داشت: توسعه روستاها نباید تنها به دولت وابسته باشد؛ بلکه مردم باید نقش اصلی را در فرآیند تصمیمگیری و اجرای پروژههای توسعهای ایفا کنند.
وی عنوان کرد: بازگشت به مدیریت محلی و مردممحور، از ضروریات توسعه پایدار در مناطق روستایی است.
قادرزاده در پایان سخنان خود به اهمیت حرکت به سمت روستاهای هوشمند اشاره کرد و گفت: روستای هوشمند به معنای صرفاً دسترسی به اینترنت نیست، بلکه این مفهوم شامل مشارکت فعال و آگاهانه مردم در تصمیمسازیها و اجرای طرحها است و برای تحقق توسعه پایدار، هر پروژه باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد تا به نتایج مطلوب برسد.
