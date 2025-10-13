بازتابی از سردرگمی انسان معاصر؛ نمایشی که هر شب یک مخاطب بازیگرش است!

مهدی گلناری کارگردان نمایش «شکستی شکستم شکست» که این روزها در عمارت هما روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مضمون اثر، بیان کرد: این نمایش بازتابی از سردرگمی انسان معاصر است؛ انسانی که میان خواستن و نخواستن، ماندن و رفتن، معلق مانده است. او نمیداند با زندگی خود چه باید کند و در پس هر تلاش و تغییر، هنوز احساس رضایت نمیکند. در طول اجرا، تمامی شخصیتها به نمایندگی از تماشاگران، در وضعیتی گرفتار میشوند که ریشه در زندگی واقعی انسان امروز دارد.
از خاطره تا صحنه
وی درباره فرایند شکلگیری نمایش توضیح داد: این اجرا از یک مسئله شخصی در زندگی من آغاز شد. از کودکی، اشیا برایم فراتر از کارکرد یا ظاهرشان معنا داشتهاند. هر شیء حامل خاطره و احساس خاصی بوده است. همین درک باعث شد به فکر ساخت نمایشی بیفتم که در آن تماشاگر بتواند خاطرات خود را بازآفرینی کند؛ تجربهای که در آن، گذشتهاش نه در ذهن، بلکه در برابر چشمانش بر صحنه زنده میشود.
گلناری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از موقعیتهای نمایشی از دل یادداشتها و اشیایی شکل میگیرد که مخاطب همراه خود به سالن اجرا میآورد، عنوان کرد: در واقع، ما از همان ابتدا تصمیم گرفتیم تماشاگر را نه بهعنوان ناظر، بلکه بهعنوان خالقِ همزمان با گروه وارد میدان کنیم. شخصیتها در طول اجرا با الهام از این یادداشتها و اشیا، موقعیتهایی بداهه را میآفرینند که نشاندهنده آشفتگی درونی انسان امروز است.
تعامل واقعی با مخاطب
این کارگردان درباره ویژگیهای اجرایی نمایش «شکستی شکستم شکست»، توضیح داد: این اجرا بر پایه تعامل مستقیم و واقعی با مخاطبان شکل گرفته است. هر تماشاگر با خود یک شیء و یک جمله یا یادداشت به همراه میآورد. در جریان اجرا، این اشیا به دست خود تماشاگران شکسته میشود و یادداشتها نیز به بخشی از متن و درونمایه نمایش تبدیل میشود، در نتیجه، هر اجرا تجربهای یگانه و غیرقابل تکرار است که همزمان در مرز میان واقعیت و خیال پیش میرود.
وی افزود: برای ما مهم بود که تماشاگر حس کند در تجربهای زنده و شخصی حضور دارد، نه در یک اجرای از پیش تعیینشده. همین ویژگی باعث شده است که نمایش به نوعی آیینِ مواجهه با خاطره و رهایی از وابستگیها تبدیل شود.
حضور مخاطب بهعنوان بازیگر مهمان
این کارگردان به حضور مخاطب در نقش بازیگر اشاره کرد و گفت: حضور هر شب یک مخاطب به عنوان «بازیگر مهمان» موجب میشود که جوهره بداههپردازی در اجرا حفظ شود و هیچ ۲ اجرایی مشابه هم نباشد. برای هماهنگی و انسجام اثر، ما «پروتکلنامهای» شامل قوانین، بایدها و نبایدهای حضور در صحنه را در اختیار بازیگر مهمان قرار میدهیم. البته پیشبینیناپذیری رفتار او چالشبرانگیز است، اما همین ویژگی برای گروه ما هیجانانگیز و خلاقانه محسوب میشود.
بازخورد مثبت مخاطبان
گلناری در پایان درباره بازخورد تماشاگران مطرح کرد: خوشبختانه تا امروز واکنشها بسیار مثبت بودهاند. برای تماشاگران جذاب است که با خود شیئی بیاورند، درباره آن بنویسند و در نهایت خودشان آن را خرد کنند. این تجربه ملموس و شخصی، حس درگیری عاطفی و کنجکاوی شدیدی در مخاطب ایجاد میکند و او را به بازبینی دوباره خاطرات و وابستگیهایش وادار میکند.
نمایش «شکستی شکستم شکست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی گلناری از ۸ مهر، هر شب ساعت ۱۹ در سالن شیشهای عمارت هما روی صحنه رفته است.
شکوفه حیدریان، امیرعلی گودرزی، دلارام موسوی، فرتاش دوراندیش و مهمان بازیگران این نمایش هستند.
