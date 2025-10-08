به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل‌الهی صبح چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به تلاش‌های انجام‌ شده برای حمایت از تولید و اشتغال گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری به مشکلات ۹۵ واحد تولیدی بزرگ و متوسط در استان مورد بررسی قرار گرفت که با همکاری اعضای ستاد حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی، خوشبختانه از تعطیلی این واحدها جلوگیری شد. این اقدام گام مؤثری در راستای ثبات اشتغال و پایداری تولید در استان بود.

بخش خصوصی؛ بازوی توانمند توسعه اقتصادی

وی در ادامه با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد از اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و این بخش در مقاطع مختلف همراه و همکار جدی دستگاه‌های دولتی بوده است. در دوران شیوع ویروس کرونا، فعالان اقتصادی استان با تغییر خط تولید خود و ایثار مثال‌زدنی، به مردم و نظام کمک کردند. همچنین در شرایط دشوار تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، بخش خصوصی با ظرفیت و ابتکار بالا نقش مؤثری در پایداری اقتصاد ملی و استانی ایفا کرده است.

خلیل‌الهی افزود: فعالان اقتصادی بخش خصوصی شایسته حمایت، همکاری و قدردانی هستند و لازم است مسئولان استانی با تسهیل امور، مسیر فعالیت آنان را هموارتر کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولتی

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، مولدسازی می‌تواند ظرفیت مهمی برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی استان باشد. این طرح، فرصتی است تا با بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های راکد دولتی، بخشی از نیازهای دستگاه‌ها در حوزه توسعه فیزیکی و نوسازی تأمین شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه تأکید کرد: امیدواریم با همکاری مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی، گام‌های مؤثری برای رفع دغدغه‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه برداشته شود.

خلیل‌الهی در پایان از خدمات «واقف بهروزی» مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی استان تقدیر کرد و گفت: بهروزی مدیری توانمند و پرتلاش بود که با وجود برخی مشکلات شخصی، اقدامات مؤثری در دوران مسئولیت خود انجام دادند. همچنین به استاندار محترم تبریک می‌گویم که فردی شایسته، آگاه و از بدنه مجموعه اقتصادی استان را به‌عنوان مدیرکل جدید برگزیدند.

وی ابراز امیدواری کرد که نقی‌زهی با بهره‌مندی از دانش، تجربه و همراهی مجموعه همکاران خود، بتواند منشأ تحولات مثبت و ماندگار در عرصه اقتصادی استان باشد.