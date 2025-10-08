  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۶

کشف کلاهبرداری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در کرمانشاه

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به کلاهبرداری کلان به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری گسترده از شهروندان به پلیس آگاهی استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، فرد مورد نظر را در یک عملیات ضربتی شناسایی و دستگیر کردند و برای ادامه روند رسیدگی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ اکبری با اشاره به اعتراف صریح متهم گفت: فرد دستگیر شده در مواجهه با مستندات و شکایت مالباختگان لب به اعتراف گشود و اعلام کرد با وعده سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار طلا و ارز، از شهروندان مبلغی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به مراجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ اکبری در پایان با هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم برای سرمایه‌گذاری‌های مالی باید تنها به مراکز مجاز و معتبر مراجعه کنند و به هیچ عنوان به اشخاص ناشناس یا فاقد مجوز اعتماد نکنند. وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با هرگونه سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری در استان برخورد خواهد کرد.

    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      از دزدی خسته نمیشید
    • NL ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کلاهبرداری چیه؟ در این آشفته بازار طلا بخری سود داره دیگه
      • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
        0 0
        مشکل ما اینه پول نداریم طلا بخریم که سود بده
    • FR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بانک ها هم همین کار رو میکنن ولی خب کسی نیست اونا رو بگیره
    • NL ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مبلغ زیادی نمیشه ها ۲۵۰ میلیارد تومان خود پولمون کم بی ارزشه یه صفر هم کنارش میزارید بدتر بشه
    • UA ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      هرکی پول داره پول دار تر میشه هرکی نداره بدبختر میشه این سیستم اقتصادی کشوره
    • UA ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من پارسال ۲۰۰ تومن نداشتم پراید بخرم امسال ۵۰۰ تومن ندارم پراید بخرم نخندید
      • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
        0 0
        منم سال گذشته فقط پراید نداشتم الان نه زن دارم نه خانه نه ماشین نه زندگی درورد بر رئیس جمهور

