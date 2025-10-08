کشف کلاهبرداری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری گسترده از شهروندان به پلیس آگاهی استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.



وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، فرد مورد نظر را در یک عملیات ضربتی شناسایی و دستگیر کردند و برای ادامه روند رسیدگی به پلیس آگاهی انتقال دادند.



سرهنگ اکبری با اشاره به اعتراف صریح متهم گفت: فرد دستگیر شده در مواجهه با مستندات و شکایت مالباختگان لب به اعتراف گشود و اعلام کرد با وعده سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار طلا و ارز، از شهروندان مبلغی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به مراجع قضایی ارسال شد.



سرهنگ اکبری در پایان با هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم برای سرمایه‌گذاری‌های مالی باید تنها به مراکز مجاز و معتبر مراجعه کنند و به هیچ عنوان به اشخاص ناشناس یا فاقد مجوز اعتماد نکنند. وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با هرگونه سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری در استان برخورد خواهد کرد.