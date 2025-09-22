وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک تا پایان امروز در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی چند روز گذشته کاهش دما بهصورت نسبی در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد، اما تا پایان هفته دما کاهش نخواهد یافت.
وی تصریح کرد: طی ساعات گذشته در خنکترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای اردل ۱۴ درجه سانتیگراد، امامقیس، بروجن، شلمزار و سامان ۱۱ درجه سانتیگراد، بن ۸ درجه سانتیگراد، شهرکرد ۷ درجه سانتیگراد، فارسان و فرخشهر ۱۰ درجه سانتیگراد، کوهرنگ ۱۳ درجه سانتیگراد، لردگان ۱۱ درجه سانتیگراد و مالخلیفه ۱۶ درجه سانتیگراد، میباشد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: بر همین اساس طی ساعات گذشته بلداجی با کمینه دمای درجه سانتیگراد بهعنوان خنکترین نقطه استان به ثبت رسید.
نوروزی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دما در مالخلیفه و لردگان به ۳۲ درجه سانتیگراد رسید و بهعنوان گرمترین نقاط استان ثبت شدند.
وی اذعان داشت: برای امروز هم بهصورت ضعیفتر شرایط روزهای گذشته در بعدازظهرها حاکم است و در برخی از ساعات شاهد افزایش سرعت وزش باد هستیم بنابراین خیزش گرد و خاک بهصورت نقطهای در برخی از نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از فردا تا پایان هفته در استان شاهد آسمانی صاف هستیم و طی این مدت از سرعت وزش باد کاسته میشود.
