خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: استان کوهستانی و سردسیر کردستان با تولید سالیانه ۲۹ هزار تن گردو، دومین تولیدکننده بزرگ این محصول در کشور پس از همدان است.
باغات گردوی این استان که در مناطق مختلف و با اقلیمهای متفاوت قرار دارند، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گردو را تأمین میکنند، فصل برداشت گردو در کردستان از مهر ماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
ظرفیت و جایگاه کردستان در تولید گردو
باغات گردوی کردستان در حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی این استان پراکنده شدهاند که با توجه به اقلیم ویژه و خاک حاصلخیز، کیفیت بالایی از محصول را ارائه میدهند. شهرستانهای سنندج، بانه و مریوان، به عنوان مراکز اصلی تولید گردو در استان شناخته میشوند و بیشترین سطح کشت گردو در این مناطق قرار دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: کردستان با تولید ۲۹ هزار تن گردو در سال، پس از همدان، رتبه دوم تولید گردوی کشور را به خود اختصاص داده است و سطح باغات گردوی استان بیش از ۱۱ هزار هکتار بوده و پیشبینی میشود که این میزان محصول از باغات برداشت شود.
چالشهای اقلیمی و تأثیر آن بر تولید
زاهد حاجی میرزایی تصریح کرد: گردو به عنوان محصولی حساس به شرایط اقلیمی، به ویژه سرمای دیررس بهاره، نیازمند مراقبتهای ویژه در طول سال است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی در تولید گردو در استان کردستان، تأثیر منفی سرمای دیررس بهاره است که بهویژه در برخی ارقام گردو خسارات قابل توجهی ایجاد میکند و این مسئله در سالهای اخیر باعث کاهش تولید گردو در برخی مناطق استان شده است.
با نفوذ ارقام جدید و مقاوم به سرمای دیررس، کیفیت گردوهای تولیدی به طور قابل توجهی افزایش یافته است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: گردو نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس است و برخی از ارقام آن بیشتر در معرض خطر قرار دارند و این شرایط میتواند تولید را کاهش دهد.
وی بیان کرد: برای مقابله با این چالشها، سازمان جهاد کشاورزی کردستان برنامههای مختلفی را برای بهبود کیفیت و بازدهی باغات گردو در نظر گرفته است که از جمله این اقدامات، اجرای برنامههای سرشاخهکاری به منظور افزایش عملکرد و اصلاح درختان با کیفیت پایین است.
وی تصریح کرد: همچنین با نفوذ ارقام جدید و مقاوم به سرمای دیررس، کیفیت گردوهای تولیدی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
حاجیمیرزایی اظهار کرد: سرشاخهکاری به منظور افزایش بازدهی و اصلاح درختان انجام میشود و این برنامهها نه تنها بر بهبود کیفیت اثر میگذارند بلکه به توسعه پایدار باغبانی استان نیز کمک میکنند.
وی اذعان کرد: شهرستانهای سنندج، بانه و مریوان به عنوان مناطق پیشرو در تولید گردو در استان شناخته میشوند و از میان این شهرستانها، سروآباد با ۲۵۰۰ هکتار، سنندج با ۲۳۰۰ هکتار و مریوان با ۲۱۰۰ هکتار، بانه با ۱۷۰۰ و کامیاران با ۱۲۰۰ هکتار بیشترین سطح زیرکشت گردو را دارند که مجموعاً، این شهرستانها ۹۰ درصد از سطح باغات گردوی استان را تشکیل میدهند.
وی یادآور شد: با توجه به رشد ارقام جدید گردو و بهبود کیفیت محصول، پیشبینی میشود که کردستان در آینده نه تنها جایگاه خود را در رتبه دوم تولید گردو حفظ کند بلکه توانایی افزایش تولید و بهبود کیفیت را نیز خواهد داشت.
وی اعلام کرد: کردستان همچنین در زمینه سطح زیر کشت گردو رتبه پنجم کشور را دارا است و از این لحاظ نیز جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است.
حاجی میرزایی اضافه کرد: در کنار این مسائل، ادامه سرشاخهکاری و توسعه باغات گردو میتواند منجر به افزایش عملکرد اقتصادی و حفظ منابع طبیعی این استان شود.
براساس اعلام کارشناسان جهاد کشاورزی کردستان سالانه حدود ۴۰۰ هکتار سرشاخه کاری در سطح استان انجام میشود که علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی، نقش مهمی در توسعه پایدار باغات استان دارند.
سرمای دیررس بهاره مشکلی برای کیفیت تولید گردو در کردستان
یکی از کشاورزان گردوی سنندج، در خصوص مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن روبرو بوده، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما سرمای دیررس بهاره است و این مشکل هر ساله در فصل بهار باعث خسارتهای زیادی به باغات گردو میشود.
برگزاری کارگاههای آموزشی و دادن مشاورههای فنی به کشاورزان میتواند بهرهوری را افزایش دهد
محمدی گفت: ارقام خاصی از گردو به شدت به این سرمای بهاره حساس هستند و همین امر باعث کاهش تولید میشود هرچند کشاورزان این منطقه به استفاده از ارقام مقاومتر فکر کردهاند، اما هنوز هم سرمای دیررس بهاره و تغییرات آب و هوایی قابل پیشبینی نیست و این مشکل همچنان گریبانگیر ما است.
نیاز به حمایتهای مالی و فنی
خانم رحیمی از کشاورزان شهرستان مریوان، نیز اظهار کرد: ما به عنوان کشاورزان گردوکار نیاز به حمایتهای بیشتر در زمینه تامین اعتبار و تأسیسات داریم.
وی گفت: در بسیاری از مواقع، برای خرید کود و سموم به دلیل مشکلات مالی با مشکل مواجه میشویم و به علاوه، تجهیزات کشاورزی مدرن و مناسب هم برای بسیاری از ما دسترس پذیر نیست، اگر دولت حمایتهایی مثل تسهیلات مالی ارزانقیمت و مشاورههای فنی بیشتری ارائه کند، میتوانیم در برابر مشکلات مقاومتر شویم.
وی با اشاره به نبود سیستمهای آبیاری مناسب در برخی از باغات گردو ادامه داد: بسیاری از باغات گردو در مناطق کوهستانی استان قرار دارند که دسترسی به منابع آبی کافی یکی از چالشهای بزرگ است و ما نیاز به سیستمهای آبیاری قطرهای و امکانات بهتری برای بهرهبرداری بهینه از منابع آبی داریم.
راهحلهای پیشنهادی کشاورزان
کشاورزان گردو در کردستان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید گردو دارند. مرادی در اینباره گفت: به نظر من، ایجاد شبکههای آبیاری مدرن و آگاهیدهی در مورد استفاده از ارقام مقاوم به تغییرات اقلیمی میتواند به حل این مشکلات کمک کند.
وی اضافه کرد: همچنین، اگر دولت بتواند برنامههایی برای بیمه کشاورزی و تسهیلات مالی برای کشاورزان در نظر بگیرد، ما میتوانیم در برابر سرمای بهاره و سایر مشکلات طبیعی مقاومت بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: ما نیاز داریم تا آموزشهای فنی بیشتری دریافت کنیم، مثلا در زمینه اصلاح درختان و استفاده از تکنیکهای نوین کشاورزی، هنوز در بسیاری از موارد به کمک نیاز داریم و برگزاری کارگاههای آموزشی و دادن مشاورههای فنی به کشاورزان میتواند بهرهوری را افزایش دهد.
در مجموع، کردستان با توجه به ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی خاص خود، جایگاه مهمی در تولید گردوی کشور دارد و علیرغم چالشهایی که به دلیل سرمای دیررس بهاره ایجاد میشود، برنامههای اصلاحی و مدیریتی در سطح استان امیدهای جدیدی برای بهبود تولید و افزایش کیفیت این محصول فراهم کرده است.
نظر شما