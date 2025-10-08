به گزارش خبرنگار مهر،همایون مرادنژادی صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مسئول دانشگاه هاعلمی‌کاربردی استان، با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی ملی هستیم و دشمنان این ملت در کمین‌ هستند تا کوچک‌ترین شکاف را به بحران تبدیل کنند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حفظ وحدت و تقویت سرمایه اجتماعی، افزود: مراکز آموزش عالی، روسای دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی باید هوشیار باشند تا این انسجام خدشه‌دار نشود و کشور بتواند با سربلندی از شرایط فعلی عبور کند؛ زیرا دانشگاه‌ها نه‌تنها محل آموزش و پژوهش‌اند، بلکه سنگرهای فرهنگی و اجتماعی‌اند که باید در برابر تفرقه و بی‌اعتمادی ایستادگی کنند.

مرادنژادی با قدردانی از تلاش‌های احمدی در دوره مسئولیت خود، گفت: ایشان با صداقت و پشتکار، سه سال و دو ماه در مسیر ارتقای دانشگاه علمی‌کاربردی استان زحمت کشیدند و امروز این مسئولیت به آقای شیرخانی سپرده می‌شود تا با تجربه علمی و مدیریتی خود، دانشگاه را به تراز مطلوب و متناسب با نیازهای جامعه برساند.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق، و نگاه مسئولانه، دانشگاه علمی‌کاربردی بتواند در مسیر تربیت نیروی متخصص، پاسخ‌گویی به بازار کار و تحقق توسعه پایدار، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و این انتقال مسئولیت، آغازی برای فصل جدیدی از شکوفایی علمی در استان ایلام باشد.