۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

اولین «دهیار جنگلبان» لرستان معرفی شد

خرم‌آباد - «ایوب خانی» دهیار روستای «چنارکبود» شهرستان چگنی به‌عنوان اولین «دهیار جنگلبان» لرستان انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، «ایوب خانی» دهیار روستای «چنارکبود» شهرستان چگنی به‌عنوان اولین «دهیار جنگلبان» لرستان انتخاب و معرفی شد.

این انتخاب در راستای اجرای برنامه‌های ترویجی و مشارکتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و باهدف تقویت نقش دهیاران در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، به‌ویژه عرصه‌های جنگلی و مرتعی انجام گرفت.

در این آئین، مسئولان ضمن قدردانی از تلاش‌های «ایوب خانی» در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و همکاری مؤثر با اداره منابع طبیعی شهرستان، ابراز امیدواری کردند این طرح سرآغاز حرکتی نو در جلب مشارکت روستاییان برای حفظ جنگل‌ها و مراتع استان باشد.

