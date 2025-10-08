به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر اف‌بی‌آی در واشنگتن از آغاز تحقیقات درباره آنچه نفوذ هکرهای چینی به تعدادی از شرکت‌های حقوقی آمریکایی خوانده شده است، خبر داد.

شرکت «ویلیام و کانلی» به عنوان یکی از شرکت‌هایی که به ادعای اف‌بی‌آی هدف حمله قرار گرفته است، به رویترز گفت که هکرها به برخی از سیستم‌های رایانه‌ای این شرکت دسترسی پیدا کرده‌اند اما نامی از چین به عنوان منشاء این حملات نبرد.

این شرکت همچنین اضافه کرد که هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد داده‌های محرمانه موکلان این شرکت خارج شده است یا خیر.

اف‌بی‌آی و سفارت چین در واشنگتن تاکنون دراین‌باره اظهار نظری نکرده‌اند. مقامات آمریکایی دهه‌هاست که مدعی فعالیت‌های هکری منتسب به چین در آمریکا هستند. پکن این ادعاها را رد کرده است.