شرایط اعزام دانشجویان برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت افزایش فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید تاکید کرد و گفت: در ۱۰ سال گذشته آمار فرصت‌مطالعاتی به طور میانگین ۱۰۰ نفر بوده که بسیار کم است. در دهه ۹۰ سالانه دو هزار نفر فرصت مطالعاتی اعزام می‌شدند؛ ولی در حال حاضر میانگین ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر است و این آمار باید دو برابر شود.

دکتر سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدامات انجام شده برای افزایش فرصت‌های مطالعاتی گفت: ما برای فرصت‌های مطالعاتی که ویژه دانشجویان سال آخر دانشگاه‌هاست، بخشنامه‌های متعددی صادر کرده‌ایم؛ چون تصوری برای دانشگاه‌ها و دانشجوها ایجاد شده بود که فرصت‌های مطالعاتی بسته شده است و امکان استفاده وجود ندارد. تا کنون حداقل ۴ بخشنامه به دانشگاه‌ها در این زمینه ابلاغ کرده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام رشته‌ها حتی ادبیات فارسی در صورتی که شرایط را داشته باشند، می‌توانند به فرصت مطالعاتی بروند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی برای دانشجویان گفت: دانشجویانی که در زمان مقرر تحصیلاتشان را به اتمام رسانده باشند، پروپوزالشان را ارائه داده باشند و امتحان جامع را گذرانده باشند، می‌توانند بین حداکثر ترم هفتم تا هشتم، برای ۶ تا ۹ ماه و در صورتی که مقاله داشته باشند، برای ۹ تا ۱۲ ماه از فرصت‌های مطالعاتی در هر کشوری در دنیا استفاده کنند.

به گزارش مهر، فرصت مطالعاتی دوره‌ای است که طی آن دانشجویان یا اعضای هیئت‌علمی برای مدت مشخصی به یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور اعزام می‌شوند. در این دوره آن‌ها با فناوری‌های و روش‌های جدید علمی آشنا می‌شوند و می‌توانند همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی انجام دهند. هدف از این دوره افزایش تجربیات علمی، ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و انتقال دانش و مهارت‌های جدید به دانشگاه مبدا است.