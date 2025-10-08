معرفی هیئت انتخاب و آثار راه یافته به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اعضای هیئت انتخاب آثار هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، عرفان ناظر، فرزان دلفانی، موسی هدایتی، الهه پورجمشید و میلاد مولوی به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار این دوره از جشنواره معرفی شدند.

همچنین اسامی آثار راه یافته به هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در چهار بخش مسابقه آزاد، آیینی سنتی، دگرگونه‌های اجرایی و کودک و نوجوان اعلام شدند.

هیئت انتخاب آثار پس از بررسی آثار رسیده، فهرست نهایی آثار پذیرفته‌شده در چهار بخش «مسابقه آزاد»، «آیینی سنتی»، «دگرگونه‌های اجرایی» و «کودک و نوجوان» را معرفی کردند.

اسامی آثار به شرح زیر است:

بخش مسابقه آزاد

۱- «پرواز» به کارگردانی علیرضا اسماعیلی از شهرستان سقز

۲- «داستان دو شهر» به کارگردانی خداداد خدام از شهرستان اراک

۳- «حنان» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج

۴- «ژن کلاسیکو» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان

۵- «انسان خطای آخر» به کارگردانی امیر امینی از شهرستان لاهیجان

۶- «منومنت» به کارگردانی بختیار احمدپور از شهرستان بانه

۷- «نمره ۴» به کارگردانی ابراهیم سرشوق از شهرستان خمینی شهر

۸- «آهن پرستان» به کارگردانی پویان عطایی از شهرستان اصفهان

۹- «جهان با من است» به کارگردانی آرزو کریمی زند از شهرستان تهران

۱۰- «ته قصه این است» به کارگردانی امیر رجب پور از شهرستان قزوین

۱۱- «گودو در انتظار» به کارگردانی سوران حسینی از شهرستان تهران-مریوان

۱۲- «مسیر» به کارگردانی کیانوش فتاحی از شهرستان بوکان

۱۳- «جان برای نان» به کارگردانی میلاد مانی زاده و احسان بحرینی از شهرستان کرمان

۱۴- «اسکپ درایور» به کارگردانی رسول احمدی از شهرستان تهران (مشروط)

۱۵- «من و تو ما می‌شویم» به کارگردانی سیوان فتاحی از شهرستان مریوان (مشروط)

بخش آیینی سنتی

۱- «نوروز و دریا» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی از شهرستان میناب

۲- «دمرول» به کارگردانی حسین صادق اقدم از شهرستان بناب

۳- «بارش» به کارگردانی آرزو علیپور از شهرستان لاهیجان

۴- «آهوچره» به کارگردانی محمدعلی صادق حسنی از شهرستان لاهیجان

۵- «مرثیه خان» به کارگردانی جمشید خسروی از شهرستان تهران

۶- «گلاویژ» به کارگردانی سید فریدون احمدی از شهرستان سنندج (مشروط)

بخش دگرگونه‌های اجرایی

۱- «من یک دونات ژله‌ای هستم» به کارگردانی علیرضا امین مظفری از شهرستان تبریز

۲- «یک خودآگاه مسحور» به کارگردانی سعید ارغوانی از شهرستان تبریز

۳- «آن سوی سکوت» به کارگردانی یاسر میرحمیدی از شهرستان رشت

بخش کودک و نوجوان

۱- «نبرد تیشتر و اپوش» به کارگردانی عاطفه نقوی از شهرستان اصفهان

۲- «شهرقصه‌ها» به کارگردانی وریا فلاحی از شهرستان مریوان

۳- «بیم بمب» به کارگردانی کوشا صیادی از شهرستان تبریز

۴- «مبارک و سفرجادویی» به کارگردانی دلارام بیگی از شهرستان کیاشهر

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.