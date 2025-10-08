به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی طی سخنانی در مدرسه علمیه امراللهی قم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم گفت: یکی از اصول بنیادینی که رهبر معظم انقلاب در این پیام بر آن تأکید کردند، ضرورت رویکرد تاریخی در نظام آموزشی حوزه است. ما هنگامی میتوانیم حوزهای متناسب با انقلاب اسلامی و تمدنسازی نوین اسلامی داشته باشیم که نگاه تاریخی در میان طلاب و اساتید نهادینه شود.
وی افزود: آگاهی تاریخی، از تاریخ اسلام تا تاریخ انقلاب اسلامی، برای هر طلبه یک ضرورت است. طلبهای که گذشته را نشناسد، نمیتواند امروز را تحلیل و فردا را ترسیم کند. شناخت «تاریخ اسلام»، «جهان»، «ایران»، «حوزه علمیه» و «انقلاب اسلامی» پنج قلمرو مهم تاریخی است که طلبه باید ولو اجمالاً به آنها آگاهی داشته باشد.
مدیر حوزههای علمیه تأکید کرد: توجه تاریخی به انسان بصیرت و قدرت تحلیل میدهد و راه آینده را روشن میسازد. حوزهها باید در برنامههای رسمی و غیررسمی خود مطالعه تاریخی را به عنوان یک ضرورت آموزشی و تربیتی در نظر بگیرند.
آیتالله اعرافی با بیان اینکه حوزههای علمیه دارای بیش از هزار سال سابقه تاریخی پیوستهاند، اظهار داشت: تاریخ حوزهها هرگز منقطع نشده است. از عصر حضور ائمه(ع) تا امروز، حوزه علمیه همواره به عنوان موجودی زنده و پویا ادامه حیات داده است، هرچند در مقاطع مختلف دچار مهاجرت، جابجایی و فراز و فرود شده است.
وی افزود: گاهی حوزهها در اوج علمی و فرهنگی بودهاند و گاهی در دوران رکود و فشار سیاسی، اما هیچگاه شعله آن خاموش نشده است. در دوران اختناق رضاخانی بهرغم فشارها برای محو دین، حوزه قم با درایت مرحوم آیتالله حائری یزدی به سلامت از زیر تیغ استبداد عبور کرد و امروز نیز باید همان روح پایداری در طلاب زنده باشد.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به ذات علمی و دانشبنیان حوزه علمیه، گفت: حوزه در هر رشتهای که وارد شده، در قله دانش قرار گرفته است. اندیشههای بزرگانی چون بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد و ملاصدرا، امروز نیز در مرزهای فلسفه جهانی جایگاه دارند. وظیفه طلاب امروز حفظ و ارتقای مرزهای دانش اسلامی در جهان است.
آیت الله اعرافی وجه اصلی هویت حوزه علمیه را در اقتدار علمی، روح اخلاقی و عرفانی و کنشگری اجتماعی و سیاسی برشمرد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: اگر روح معنویت، عرفان و انقطاع الیالله از حوزه گرفته شود، دیگر حوزهای در معنا و هویت باقی نخواهد ماند. اساس حوزه علمیه، تربیت انسانهای معنوی و اهل توکل است.
وی با اشاره به جایگاه مرحوم علامه نائینی گفت: مرحوم نائینی نه تنها فقیه و اصولی برجسته، بلکه عارف بالله و شخصیتی نورانی بود. امروز نیز بیش از ۷۰۰ درس خارج در قم برگزار میشود و در بسیاری از آنها اندیشههای اصولی مرحوم نائینی مورد استناد قرار میگیرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر پیوند ذاتی حوزه با عرصه اجتماع و سیاست، خاطرنشان کرد: ذات حوزه از بعثت پیامبر اسلام سرچشمه گرفته و نهاد حوزه همیشه در تحولات تاریخی نقشآفرین بوده است. حوزه علمیه نه منزوی، بلکه اثرگذار، تحولساز و تاریخساز است. در مقاطع حساس تاریخی نیز حوزهها معجزهآفرین بودهاند؛ همانگونه که در حمله مغول، علامه حلی و خواجه نصیر توانستند دستگاه ویرانگر علم را به پشتوانه دین تبدیل کنند.
آیتالله اعرافی با اشاره به تقویت برنامههای تبلیغی حوزه اظهار داشت: مبلغان طرح امین از دو تا سه هزار نفر به بیست هزار مبلغ خواهر و برادر رسیده است و طرح هجرت نیز با رشد چشمگیر همراه بوده است.
