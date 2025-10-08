بُندری: با هزینه شخصی به مسابقات جهانی می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از ورزشکاران پارا دوومیدانی خوزستانی حاضر در مسابقات قهرمانی جهان هند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد. در این مراسم، عرفان بُندری، دارنده مدال برنز این رقابت‌ها، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع مردم و مسئولان از سختی‌های مسیر قهرمانی سخن گفت.

وی با اشاره به سطح بالای مسابقات جهانی اظهار کرد: رقابت‌ها واقعاً سنگین و حرفه‌ای بود. بسیاری از ورزشکاران رکوردهایی حتی بالاتر از پارالمپیک ثبت کردند، اما ما با آمادگی کامل وارد میدان شدیم.

بندری با گلایه از نبود حمایت مالی کافی افزود: ما با هزینه شخصی به مسابقات می رویم؛ انتظار داریم مسئولان واقعاً از ما حمایت کنند.

وی با اشاره به آینده ورزشی خود گفت: برنامه‌ام برای آینده روشن است؛ مدال طلا مسابقات پاراآسیایی را هدف گرفته‌ام اما برای رسیدن به این هدف، نیاز به پشتیبانی داریم.

این ورزشکار خوزستانی در پایان مهم‌ترین مشکل ورزشکاران معلول را نبود حمایت مالی و زیرساختی دانست و تأکید کرد: اگر حمایت صورت بگیرد، می‌توانیم افتخارات بیشتری برای استان و کشورمان رقم بزنیم.همچنین موضوع اشتغال مشکل دیگر است که تاکنون مسئولی در این خصوص وعده ای نداده است.