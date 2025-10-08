عبادی: میانگین کارانه پرستاران به بیش از ۹ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی در سومین نشست هم‌اندیشی مدیران پرستاری منطقه آمایشی ۹ کشور که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: میانگین کارانه پرستاران در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ هزار تومان بود اما اکنون این رقم به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد چشمگیر پرداخت‌هاست.

وی افزود: در حال حاضر حدود پنج درصد از پرستاران کشور در بخش‌های غیر بالینی فعالیت دارند که این موضوع باید به چرخه بالینی بازگردد تا بهره‌وری و عدالت در توزیع خدمات افزایش یابد.

عبادی با اشاره به اصلاحات در نظام‌نامه توزیع کارانه خاطرنشان کرد: در سند جدید بازتوزیع، عدالت بیشتری برقرار شده و بسیاری از چالش‌های گذشته برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سند پس از طی مراحل نهایی و با امضای وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت استانداردسازی نیروی انسانی، جذب سالانه تعداد مشخص پرستار، افزایش نرخ تعرفه خدمات و پیگیری تأمین مسکن پرستاران در کلان‌شهرها را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه عنوان کرد.

وی با اشاره به مشکلات تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: پایین بودن نرخ تعرفه‌ها سبب شده است حتی با پرداخت کامل مطالبات، تراز مالی بسیاری از مراکز درمانی منفی باقی بماند که این امر نشان‌دهنده رکود نسبی نظام سلامت در حوزه پرداخت‌ها طی یک دهه گذشته است.