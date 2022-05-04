چرایی عدم اجرای تعرفه های پرستاری/ پول دست وزارت بهداشت است!

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود که موضوع اجرای تعرفه‌های پرستاری، بار دیگر جدی شد و به دنبال آن، قرار شد پرداخت‌های تعرفه‌های پرستاری، از دی ماه اجرایی شود.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تاکنون، به هر دلیلی، اجرای این قانون در توقیف دستگاه‌های مربوطه باقی مانده است.

وقتی دی ماه ۱۴۰۰ به پایان رسید، از پرداخت تعرفه‌های پرستاری که قرار بود در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، خبری نشد.

به دنبال آن، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در نشست خبری که بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد، در ارتباط با پرداخت تعرفه خدمات پرستاری که قرار بود از اول دی ۱۴۰۰ اعمال شود، گفت: پرداخت‌ها با مدل جدید حداقل با ۶ ماه تأخیر خواهد بود.

وی افزود: کارانه‌ای که پرستاران می‌گیرند، مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است و کارانه جدید از اواخر بهار ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.

اینگونه بود که وعده اجرایی شدن پرداخت‌های تعرفه خدمات پرستاری در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ هم بر زمین ماند.

حالا در روزهای اردیبهشت ۱۴۰۱، خبر می‌رسد که تعرفه‌های خدمات پرستاری قرار است اجرایی شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، در واکنش به معطل ماندن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۱۴ سال، گفت: مقرر شد اعتبار و بودجه قانون تعرفه گذاری در سال ۱۴۰۱ در بودجه عمومی کشور در بخش هزینه‌های عمومی تثبیت شود. به این معنا که ما از این پس، تعرفه خدمات پرستاری را به عنوان بخشی از نظام پرداخت در حوزه سلامت به صورت عملی خواهیم داشت.

وی افزود: مقدار مصوبه معادل پنج هزار میلیارد تومان (همت) است که این مبلغ علاوه بر مبالغ پرداختی قبلی از سهم‌های قبلی نظام پرداخت که معادل ۱.۶ دهم همت است.

عبادی در واکنش به تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات پرستاران، گفت: ما در دانشگاه‌های مختلف تأخیر در پرداخت از یک ماه تا ۱۲ ماه هم داریم که این موضوع تا حدودی به اعتبارات هر دانشگاه و مدیریت منابع توسط رؤسای دانشگاه‌ها مربوط است. با این حال با دستور وزیر بهداشت، مقرر شد پرداخت‌ها در اولویت قرار گرفته و این فاصله به حداقل برسد.

در همین حال، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، در ارتباط با روند اجرایی شدن تعرفه‌های پرستاری در سال جدید، گفت: اعتبار لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده و وزارت بهداشت موظف به تأمین منابع است.

وی در خصوص اینکه قرار بود سال گذشته نیز برای ۳ ماهه پایانی سال این پرداخت‌ها صورت بگیرد، افزود: دوسوم از اعتبار آن در اختیار وزارت بهداشت است که قول داده‌اند به عنوان مطالبات پرستاران، پرداخت شود.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، همچون کلاف سردرگمی است که به نظر می‌رسد تمایل زیادی برای پیدا کردن سرنخ آن وجود ندارد.

در روزهای سخت کرونایی، ما شاهد تلاش بی وقفه پرستاران در کنار کادر درمان بودیم و تعدادی از نیروهای پرستاری به شهادت رسیدند و چند هزار پرستار هم درگیر عوارض این بیماری شدند که تعدادی از آنها، به دلیل شدت بیماری، توان حضور در بخش‌های بالینی را ندارند.

شاید همین تلاش‌ها و زحمات کادر پرستاری کشور، کافی باشد تا ارزش خدمات آنها را بدانیم. از همین، سال‌ها انتظار برای اجرایی شدن یک قانون که حق واقعی آنان است، توقع زیادی نیست.