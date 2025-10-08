حجت الاسلام شیرازی: انسجام ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از کارکنان و خانواده های انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت مجموعه انتظامی تاکید کرد و گفت: حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تقدیم شهدای والامقام در راه دفاع از اسلام و میهن، و خدمت رسانی در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد نیروهای انتظامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: انسجام ملت بزرگ ایران با نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی هم یکی از نکات قابل توجه این جنگ بود که در آن ملت ایران در میادین نبرد از نیروهای امنیتی و نظامی حمایت می‌کردند. در تمامی این مسائل نقش برجسته فرمانده معظم کل قوا مشهود است.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به مدیریت دقیق رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه، اضافه کرد: فرمانده معظم کل قوا بر نقشه دشمن آگاهی داشتند و به عنوان یک مدیر؛ بحران را هوشمندانه، شجاعانه، قاطعانه و با تصمیم گیری دقیق مدیریت کردند.

وی با اشاره به همراهی ملت بزرگ ایران با تدابیر فرمانده معظم کل قوا، تصریح کرد: فرمانده معظم کل قوا با تزریق امید و نشاط، ملت بزرگ ایران را در صحنه نگه داشتند؛ در حقیقت دشمنی که با مردم امیدوار روبروست، قطعا شکست خواهد خورد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کارکنان نیروی انتظامی در همه زمان‌ها امنیت و آرامش را در جامعه تأمین می‌کنند گفت:اوج این ارزش مداری در جنگ تحمیلی ودفاع ۱۲ روزه اتفاق افتاد و افسران ما در کنار خانواده‌های یی بود که همراه همکاران ما بود.

سردار رحیم جهانبخش افزود:روزگاری که جنگ بود مجموعه نیروی انتظامی در کنار سایر مجموعه‌های نظامی با سرلوحه قراردادن ارزش‌هایی به نام اقتدار، غیرت، ناموس و وطن در برابر دشمن متجاوز ایستادند.