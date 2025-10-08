به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، این مینی‌بوس در حال حرکت به سمت مرکز منطقه بود که بنا به گزارش‌ها راننده کنترل فرمان را از دست داد و باعث شد وسیله نقلیه حدود ۱۰ متر به کنار جاده سقوط کند.

پس از تماس شاهدان، نیروهای امدادی شامل آتش‌نشانان، تیم‌های پزشکی و واحدهای ژاندارمری به محل اعزام شدند. مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

در این گزارش آمده است که تحقیقات در مورد علت حادثه در حال انجام است.

طبق اعلام اداره کل امنیت، تصادفات رانندگی در سال ۲۰۲۴ جان ۲۷۱۳ نفر را در سراسر ترکیه گرفته است. بیشترین تعداد تصادفات در استانبول، آنکارا و ازمیر رخ داده است و در استانبول به تنهایی ۹۷۳۵۴ حادثه ثبت شده است.

سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات مرگبار در ترکیه در سال گذشته بوده است.