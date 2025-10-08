  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

۵ کشته و ۱۴ زخمی در واژگونی مینی‌بوس در جنوب ترکیه

۵ کشته و ۱۴ زخمی در واژگونی مینی‌بوس در جنوب ترکیه

خبرگزاری ها روز چهارشنبه گزارش دادند که در پی واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران کشاورزی در منطقه اردملی استان جنوبی مرسین ترکیه، حداقل ۵ نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، این مینی‌بوس در حال حرکت به سمت مرکز منطقه بود که بنا به گزارش‌ها راننده کنترل فرمان را از دست داد و باعث شد وسیله نقلیه حدود ۱۰ متر به کنار جاده سقوط کند.

پس از تماس شاهدان، نیروهای امدادی شامل آتش‌نشانان، تیم‌های پزشکی و واحدهای ژاندارمری به محل اعزام شدند. مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

در این گزارش آمده است که تحقیقات در مورد علت حادثه در حال انجام است.

طبق اعلام اداره کل امنیت، تصادفات رانندگی در سال ۲۰۲۴ جان ۲۷۱۳ نفر را در سراسر ترکیه گرفته است. بیشترین تعداد تصادفات در استانبول، آنکارا و ازمیر رخ داده است و در استانبول به تنهایی ۹۷۳۵۴ حادثه ثبت شده است.

سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات مرگبار در ترکیه در سال گذشته بوده است.

کد خبر 6615899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها