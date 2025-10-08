حیدری: طرح جدید حمایت از دامداران و عشایر کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر چهارشنبه در همایش روز روستا و عشایر که در ساری و با میزبانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران برگزار شد، از اجرای طرح جدیدی برای افزایش تولید گوشت قرمز در مناطق روستایی و عشایری کشور خبر داد.

حیدری گفت: وزارت جهاد کشاورزی با اختصاص کنسانتره دامی ویژه به دامداران روستاها و عشایر، در نظر دارد تولید گوشت قرمز را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وی افزود: اکثر کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور کشور مجهز به فناوری‌های نوین و پیشرفته هستند که نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات دامی ایفا می‌کنند.

در این همایش تخصصی که با حضور دامپروران استان برگزار شد، شیوه‌های علمی و به‌روز پرورش دام به صورت کارگاهی و سخنرانی‌های آموزشی ارائه شد تا دامداران منطقه بتوانند دانش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند.

این طرح با حمایت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران به منظور تقویت معیشت روستاییان و عشایر و همچنین افزایش خودکفایی کشور در تولید محصولات دامی دنبال می‌شود.